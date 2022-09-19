الرئيس اللبناني: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت في "مراحلها الأخيرة"

قال ميشال عون، أنّ "التواصل مع الوسيط الأميركي مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم"

أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، للمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا، أنّ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحدّدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له.

وقال ميشال عون، خلال استقباله جوانا فرونتسكا، أنّ "التواصل مع الوسيط الأميركي آموس هوكشتين مستمر حول بعض التفاصيل التقنية المرتبطة بعملية الترسيم"، متمنيا أن "يساهم التنقيب في المياه اللبنانية في إعادة إنهاض الاقتصاد اللبناني الذي شهد تراجعاً كبيراً خلال السنوات الماضية فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب"، حسب الأخبار اللبناني.

وجدد ميشال عون، "تأكيد التزام بلاده بالقرارات الدولية ولا سيّما منها القرار 1701 وأهمية تطبيق كلّ مندرجاته"، مردفا أنّ "التنسيق بين القوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفل» والجيش اللبناني أمر ضروري لتأمين نجاح مهمة حفظ الأمن والسلام على الحدود".

وشدد ميشال عون، على "وجوب توفير المناخات الملائمة لمنع حصول أيّ صدام بين الأهالي والجنود الدوليين".

وكانت المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان قد أطلعت الرئيس عون على المداولات التي رافقت تمديد مجلس الأمن الدولي للقوات الدولية العاملة في الجنوب في نهاية الشهر الماضي والدعم الذي سيُقدّم إلى الجيش اللبناني.

كما بحثت جوانا فرونتسكا، مع الرئيس عون في تطوّرات عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وتشكيل الحكومة، مركّزة على ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية في موعدها.