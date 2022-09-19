تأجيل جلسة محاكمة الوكالة اليهودية في موسكو إلى غاية 19 أكتوبر الوشيك

يائير لابيد:"إغلاق روسيا للوكالة اليهودية سيكون حدثا خطيرا له عواقب على العلاقات الروسية الإسرائيلية"

تم تأجيل الدعوى القضائية التي أقامتها الحكومة الروسية ضد الوكالة اليهودية مرة أخرى اليوم الإثنين، وستعقد الجلسة المقبلة في 19 أكتوبر / تشرين الأول الوشيك ورغم أن المحاكمة بدأت رسمياً في يوليو / تموز ، فقد تم تأجيلها مراراً وتكراراً منذ ذلك الحين.

وكانت وزارة العدل الروسية قد أعلنت عزمها إغلاق الوكالة اليهودية - التي تروج وتسهل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل - في وقت مبكر من شهر يونيو/تموز المنصرم ، وحاول ممثلو المنظمة والمسؤولون الإسرائيليون التفاوض على حل وسط مع الحكومة الروسية للسماح للوكالة بذلك. مواصلة أنشطتها في البلاد. ومع ذلك، توقفت المفاوضات منذ ذلك الحين، وفقًا لمسؤول بالوكالة.

ومن جهته حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد من أن إغلاق روسيا للوكالة اليهودية سيكون "حدثا خطيرا له عواقب على العلاقات الروسية الإسرائيلية"

وإلى حين صدور الحكم، سُمح للوكالة اليهودية بمواصلة أنشطتها في روسيا كالمعتاد. ومع ذلك ، فقد استعدت المجموعة لاحتمال الاضطرار إلى وقف عملياتها تمامًا ، أو في أفضل الأحوال تقليلها بشكل كبير.

ومنذ بداية الإجراء ، تدرس الوكالة اليهودية الطرق الممكنة المختلفة لمواصلة تقديم خدماتها للجالية اليهودية الروسية ، بغض النظر عن قرار المحكمة.

وقال مسؤول في الوكالة اليهودية: "الفكرة هي الحفاظ على جميع الأنشطة الحالية قدر الإمكان ، ونحن نبحث في جميع الوسائل والمنصات الممكنة لتحقيق ذلك إذا أجبرتنا الظروف على مغادرة روسيا".

ينظر مسؤولون إسرائيليون إلى مسعى موسكو لإغلاق الوكالة اليهودية على أنه محاولة للرد على دعم إسرائيل لأوكرانيا والضربات الجوية الإسرائيلية في روسيا.