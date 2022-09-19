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إيريت ليليان السفيرة الجديدة لإسرائيل لدى تركيا

i24news

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إيريت ليليان، سفيرة إسرائيل في تركيا. 19 أيلول 2022
Israel's Foreign Ministryإيريت ليليان، سفيرة إسرائيل في تركيا. 19 أيلول 2022

عملت ليليان خلال العامين الماضيين كمسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة

وافقت لجنة التعيينات العليا في وزارة الخارجية على تعيين إيريت ليليان في منصب سفيرة إسرائيل في تركيا. عملت ليليان خلال العامين الماضيين كمسؤولة عن السفارة الإسرائيلية في أنقرة. وكان السفير السابق، إيتان نائيه، قد طرد من تركيا في ايار/ مايو 2018.

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ووافقت لجنة التعيينات أيضًا على تعيين روت بار في القنصلية العامة لإسرائيل في شنغهاي، وإسماعيل خالدي سفيرًا لإسرائيل في عشق أباد، عاصمة تركمانستان. 

وقرر البلدان استئناف العلاقات الدبلوماسية عبر كامل الهيئات الرسمية، على ما أعلن قبل شهر من اليوم، ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد، واتفق على استعادة السفيرين والقنصلين العامين في كلا البلدين، وذلك في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيسي الحكومة يائير لابيد والرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

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