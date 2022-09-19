الشاباك يكشف عن إحباط عمليات تفجيرية خططت حماس لتنفيذها في إسرائيل

تم تجنيد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد سكان قطاع غزة

تمكن الشاباك من الكشف عن بنية تحتية أقامتها حماس في منطقة نابلس والخليل، أوكلت إليها مهام تنفيذ عمليات تفجيرية بتوجيه ناشط في حماس من قطاع غزة، وفق تقرير نشره واينت الإثنين.

وألقى جهاز الأن العام الشاباك القبض على سبعة من نشطاء حماس في نابلس والخليل كما تم ضبط وسائل قتالية. وبحسب معلومات الشاباك فإن المعتقلين متورطون بمحاولات تدبير عمليات تفجيرية ضد مواطني إسرائيل وقوات الأمن في الفترة الأخيرة التي شهدت تصعيدا في التوترات الأمنية داخل مناطق الضفة الغربية، بحسب النشر في واينت.

وأشار الشاباك في بيانه إلى ان التحقيقات تبيّن أنه "تم تجنيد النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أحد سكان قطاع غزة "أحدهم هو يحيى عامر محمد أبو سيفان - 26 عامًا، من سكان قطاع غزة، ناشط في حماس يعمل على تجنيد الشباب في الميدان والتحريض مستغلا الشبكة، وبحسب الشاباك فإن النشطاء تلقوا من أبو سيفان تدريبات على إنتاج العبوات الناسفة وتعليمات لتنفيذ العمليات.

وبحسب التقرير فإن خمسة من المعتقلين السبعة هم مصعب الهيموني وأحمد أبو داود وعز الدين الزين وعماد أبو خلف وعبد الله قواسمي هم نشطاء حماس في الخليل. كما تم اعتقال مأمون حناني وكمال حناني ناشطي حماس من قرية بيت فوريك بالقرب من نابلس. وأظهر التحقيق أن أبو سيفان جند النشطاء لتنفيذ عمليات إطلاق نار وتفجيرات، وتلقى هؤلاء أموالا اشتروا بها مواد وأجروا تجارب على إطلاق نار وقنابل.

انطوى التحقيق كذلك على مصادرة وسائل قتالية كانت بحوزة المعتقلين، يتعلق بعضها بإعداد مواد متفجرة وأسلحة كان من المقرر استخدامها في عدد من العمليات. وتم تقديم عدد من لوائح الاتهام بحق معظم النشطاء أمام المحكمة العسكرية بدعوى التورط بمخالفات أمنية خطيرة.

وعقب الشاباك على هذه العملية بالقول إن "حماس بناء على هذه المعطيات الميدانية لا يكف عن تجيند العملاء لزج المنطقة إلى مزيد من التصعيد لا سيما تجنيد نشطاء عن بعد من سكان الضفة الغربية" وأكد الشاباك على ان العمل سيبقى جاريًا على أعلى مستوى للوقوف بالمرصاد ضد كل محاولة للقيام بعمليات ضد دولة إسرائيل".