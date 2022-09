إسرائيل ترد على الرئيس الإيراني بشأن إنكار الهولوكوست

عقب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الليفتنانت جنرال أفيف كوخافي أثناء تواجده في زيارة لمعسكر اعتقال أوشفيتس البولندي الاثنين، على تصريحات الرئيس الإيراني المثيرة للجدل بخصوص الهولوكوست بالقول: "من يكذب وينكر الحقيقة التاريخية المؤلمة الآن، سوف يكذب بسهولة في المستقبل".

وأضاف كوخافي "هذا تذكير آخر بأنه لا يمكن السماح لأشخاص مثل هؤلاء بحيازة أي أسلحة دمار شامل".

وتابع: "ليس من الضروري أن تكون مؤرخًا أو باحثًا حتى تفهم فظائع الهولوكوست. يكفي فقط أن تكون إنسانًا."

وكان رئيسي قد رد على سؤال في إطار مقابلة أجرتها معه شبكة سي بي إس حول المحرقة اليهودية وإبادة 6 ملايين يهودي بالقول " إن "الأحداث التاريخية يجب التحقيق فيها من قبل الباحثين والمؤرخين، هناك بعض الأدلة على حدوث ذلك. إذا كان الأمر حقيقياً، فينبغي أن يسمحوا بالتحقيق والبحث فيها".

كما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على تويتر بنشر صور من المحرقة أرفقها مع كلمتي "بعض الأدلة" عطفاً على تعليق رئيسي.