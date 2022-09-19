رئيس الوزراء الإسرائيلي: بالإمكان ويجب التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

أضاف بيان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الاتفاق من شأنه أن يسهم كثيرًا بل ويعزز الاستقرار الإقليمي

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد بيانًا استثنائياً، الإثنين حول الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. وحمل البيان رسالة للبنان مفادها أن "إسرائيل تؤمن أنه بالإمكان ويجب التوصل إلى اتفاق حول الخط البحري على نحو يخدم مصالح مواطني كلا البلدين"، وفق النشر في موقع هيئة البث الرسمية "كان".

أضاف البيان أن الاتفاق من شأنه أن يسهم كثيرًا بل ويعزز الاستقرار الإقليمي. واشتمل البيان كذلك على توجيه الشكر للوسيط الأمريكي آموس هوكشتين على عمله المكثف في محاولة للوصول إلى اتفاق. وتابع البيان "استخراج الغاز من منصة كاريش غير مرتبط بالمفاوضات، ومنصة الغاز ستبدأ باستخراج الغاز بدون تأخير في اللحظة التي سيصبح ذلك ممكنًا".

وتأتي أقوال لابيد في أعقاب تصريح استثنائي آخر أصدره اليوم الرئيس اللبناني ميشال عون، للمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جوانا فرونتسكا، أنّ مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل باتت في مراحلها الأخيرة بما يضمن حقوق لبنان في التنقيب عن الغاز والنفط في الحقول المحدّدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة له".