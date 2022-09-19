السلطات اللبنانية تعتقل أمريكيا-يهوديا تعلم بمدرسة دينية في القدس

جاءت عملية الاعتقال بعد الاشتباه بأنه جاسوس بعد عدم وجود اي ختم اسرائيلي على جوازه

اعتقلت قوات الأمن اللبنانية الأسبوع الماضي في بيروت مواطنا يهوديا -أمريكيا وذلك بعد أن اكتشفوا أنه مكث مؤخرا في إسرائيل، وبحسب هيئة البث الرسمية "كان" أنه تم الإفراج عنه بعد يومين من الاعتقال.

المواطن الأمريكي بسنوات العشرين من عمرة تلقى تعليمه مؤخرا في مدرسة دينية كبيرة في مدينة القدس، ووصل الى لبنان عن طريق قبرص وعلى ما يبدو اراد قضاء رحلة سياحية في لبنان ومواصلة طريقه من هناك الى اقليم كردستان العراق. مسؤولون مطلعون على القضية قالوا إنه بعد وصوله لبنان وبلوغه فندقه، قامت السلطات الأمنية اللبنانية باعتقاله وذلك بعد ان اتضح من عملية تسجيل الوصول انه قام بعملية الحجز من إسرائيل.

في جواز سفره لم يكن توقيعا أو ختما إسرائيليا وهذا الأمر زاد من تعقيد الوضع، حيث ان السلطات اللبنانية اعتقلته على يبدو للاشتباه بأنه جاسوس أو متعاون مع إسرائيل.

بحسب التقرير هذه القضية لم يتم نشرها في لبنان وتمت معالجتها بهدوء. مسؤولون أمريكيون من بينهم أعضاء في الكونغرس تدخلوا لإطلاق سراحه. وتم ذلك في الليلة ما بين الخميس والجمعة وبعد إطلاق سراحه سافر من هناك إلى دولة الإمارات العربية.