إسرائيل/ قائد لواء جولان: نشاطنا المتواصل يضمن ازدهار هضبة الجولان وتعافي حوران

العمل على توسيع الطائفة الشيعية بجنوب دمشق وفي بعض القرى عبر الحدود يهدد بجعلها رهينة بأيدي إيران

في تعقيب له على الهجوم الذي وقع ظهر اليوم الإثنين على جنود إسرائيليين عند الحدود مع سوريا، قال قائد فرقة جولان المنتهية ولايته، رومان جوفمان، إن "أعداء إسرائيل وعلى رأسهم إيران وحزب الله، يسعون إلى إقامة جبهة عسكرية ووجود مدني في جنوب سوريا. وأضاف "العمل على توسيع الطائفة الشيعية وتعميقها في جنوب دمشق وفي بعض القرى عبر الحدود، إلى جانب تجنيد السكان المحليين في أعمال إرهابية في القنيطرة والخضر، يهدد بجعل مستقبل المنطقة رهينة بأيدي إيران".

وأضاف القائد أن الفعاليات التي تقوم بها الفرقة والتي وصفها بـ "انتصارات صغيرة" مثل إحباط محاولة الهجوم صباح اليوم، "تدفع بإيران وحزب الله إلى الخروج من جنوب سوريا". وأعرب عن تقديره بأن نشاط لواء جولان "يهيئ الظروف لاستمرار ازدهار هضبة الجولان، وبداية تعافي منطقة حوران".

وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف عن ملابسات الحادث الأمني الذي وقع ظهر اليوم عند الحدود مع سوريا، والذي انتهى بإطلاق النار على أحد المشتبه بهم حين كان يقوم بإلقاء ألغام باتجاه الخط الحدودي ومعه ثلاثة آخرون.

بحسب الناطق بلسان الجيش، فإن المشتبه بهم أقدموا على محاولة تنفيذ عملية عدائية ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة. وأكد بيان للجيش أن المشتبه بهم ألقوا العبوات المتفجرة باتجاه أفراد القوة الإسرائيلية. "ورصدت الجنديات من موقع المراقبة حركة المشتبه بهم أثناء قيامهم باجتياز الخط الحدودي، في انتهاك للسيادة الإسرائيلية ومن ثم إلقائهم أغراضًا مشبوهة، باتجاه الجنود الإسرائيليين المرابطين عند السياج. واتضح بعد ذلك أن تلك الأغراض هي في الواقع ألغام تستهدف البشر".