السلطة الفلسطينية تعتقل عضوا بارزا في حركة حماس في مداهمة نادرة والأخيرة تطالب بـ"الإفراج الفوري"

كان اشتية مساعدا مقربا لإبراهيم النابلسي الناشط في حركة فتح المنافسة لحركة حماس والذذي قتل في مداهمة بالضفة

اعتقلت السلطة الفلسطينية، ليلة الاثنين، عضو حماس البارز في نابلس مصعب اشتية ومطلوبين اخرين، وأثارت الاعتقالات أعمال شغب أغلقت طرقا في مدينة الضفة الغربية.

وكان اشتية مساعدا مقربا لإبراهيم النابلسي الناشط في حركة فتح المنافسة لحركة حماس والذي قُتل في مداهمة بالضفة الغربية الشهر المنصرم، بحسب ما أورده موقع "واينت".

وأصدرت حركة حماس بيانا، صباح اليوم الثلاثاء، أدانت فيه الاعتقال وطالبت بـ "الإفراج الفوري عن جميع مقاتلي المقاومة والمعتقلين السياسيين".

وجاء في البيان "بينما يواصل العدو عمليات القتل والاعتقالات ، تواصل السلطة التنسيق الأمني ​​، ونحن مطالبون نحن والسلطة والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن سياستهم تجاه المقاومين".

ويأتي اعتقال مصعب اشتية وسط موجة من العمليات الإسرائيلية ضد "النشطاء المسلحين" في الضفة الغربية، وتركزت بشكل كبير في مدينتي جنين ونابلس الشماليتين.

يبدو أن استعراض السلطة الفلسطينية للقوة ضد "العناصر المتطرفة" في المجتمع الفلسطيني هو رد على الانتقادات الإسرائيلية لعجز السلطة عن وضع غطاء على العمليت العدائية التي تُرتكب ضد الجنود والمدنيين الإسرائيليين.

وقال مسؤولون أمنيون وخبراء إسرائيليون إن "العمليات ضرورية بسبب تراجع الدعم الشعبي للسلطة الفلسطينية ونواقصها في محاربة التنظيمات الإرهابية في الضفة الغربية."

ومن جهته قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي في آب / أغسطس المنصرم، إن "بعض تصاعد الإرهاب ينبع من عجز الآليات الأمنية الفلسطينية، مما يؤدي إلى عدم وجود حكم في مناطق معينة منالضفة الغربية"وأضاف "هذا يؤدي إلى أرض خصبة لنمو الإرهاب".