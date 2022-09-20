مسؤول سابق في المخابرات الإسرائيلية: إسرائيل تقدم تنازلات لصالح لبنان بترسيم الحدود درءا لخطر التصعيد

نحن نرغب في أن يكون لدينا جيران غير عالقين في وضع ليس لديهم فيه ما يخسرون، نحن لا نريد غزة في لبنان

على خلفية تصريحات رئيس الورزاء الإسرائيلي يائير لابيد في بيان أمس بخصوص إمكانية التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، قال الجنرال المتقاعد عاموس يدلين والذي شغل في السابق منصب رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) إن إسرائيل تقدم التنازلات في عدد من النقاط حتى تساعد اللبنانيين على الخروج من أزمتهم".

وأضاف أن "إسرائيل تبدي اللين فيما خص ترسيم الحدود البحرية لأننا نرغب في أن يكون لدينا جيران غير عالقين في وضع ليس لديهم فيه ما يخسرون، نحن لا نريد غزة في لبنان" وفق النشر في معريف.

جاءت أقوال يدلين خلال مقابلة إذاعية أجراها معه راديو 103 اف ام صباح الثلاثاء. وتابع يدلين مشيرًا إلى "الدور البارز الذي يؤديه الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في هذه القضية ما يدل على حقيقة سيطرته على ما يحدث في لبنان سياسيا وعسكريا. ومن المعقول أن يدفع اللبنانيين والإسرائيليين إلى مكان لا يريده الطرفان".

وأوضح يدلين أن إسرائيل اليوم قبلت الخط اللبناني ولذلك فلا مكان لمطالب نصر الله التي يحددها بمنطقة رأس الناقورة. نحن نطالب بالحصول على تعويض مالي لقاء منطقة المياه الاقتصادية في رأس الناقورة وكل ما يوجد جنوب مساحة قانا. نحن نصر على هذه الأمور، وهنا نصر الله يحاول التشويش. فلنعط الأمريكيين عدة أيام، بل أنا مستعد لأعطيهم أسابيع، ولكن ليس أكثر من ذلك".

وأكد يدلين على أن كاريش "هو مكان إسرائيلي خالص وعلينا أن نضخ الغاز من هناك. في اللحظة التي تتنازل فيها لنصر الله مرة واحدة عليك أن تضع حدودا، لأنه بحال تدهور الوضع باتجاه حرب حتمية، فإننا نضع بمعرفتنا أننا قمنا بكل ما نستطيع لمنعها".

يذكر أن رئيس الأركان أفيف كوخافي يتوجه إلى فرنسا الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات عمل مع نظيره الفرنسي ومستشار الرئيس ماكرون للأمن القومي، وستركز الاجتماعات على اتفاقية الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ومحطة "كاريش" وحزب الله، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بإيران، والمؤسسة الإيرانية والاتفاق النووي.