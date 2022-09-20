إسرائيل: وزارة الصحة تطلق هذا الأسبوع برنامج التطعيم الخامس لمواجهة كورونا

أوصت وزارة الصحة بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة وإجراء الاختبارات المنزلية قبل عطل الأعياد القادمة

من المتوقع أن تبدأ حملة التطعيم الخامسة في إسرائيل هذا الأسبوع مع إعطاء الأولوية للمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، بما في ذلك النساء الحوامل والعاملين في مجال الصحة والمعلمين.

وستعطى الأولوية الثانية لبقية السكان. كما سيتمكن أي شخص يزيد عمره عن 12 عامًا ومضى على الأقل ثلاثة أشهر على تلقيه الجرعة السابقة أو تعافيه من الإصابة بكوفيد من أخذ الجرعة.

وفقًا للقناة 12، تلقت إسرائيل لقاحات فايزر التي تم تكييفها مع جميع أنواع أوميكرون والصناديق الصحية في البلاد جاهزة لبدء حملة التطعيم في وقت مبكر من يوم الخميس.

نظرًا لأن وزارة الصحة في البلاد سجلت زيادة معتدلة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، فقد أوصت الإسرائيليين بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة وإجراء الاختبارات المنزلية قبل عطل الأعياد القادمة.

في الأسبوع الماضي، حث البروفسور سلمان الزرقا، رئيس فريق عمل مكافحة كورونا في إسرائيل، أولئك المعرضين للخطر على أخذ جرعة معززة إضافة إلى لقاح الأنفلونزا. حوالي نصف سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.4 مليون نسمة حصلوا على الجرعات الثلاث من اللقاح ونحو 850 ألف شخص أقبلوا على الجرعة الرابعة، وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

في وقت سابق من تموز/يوليو، أظهرت دراسة أجراها باحثون إسرائيليون أن لقاح كوفيد الرابع أثبت فعاليته في حماية السكان المسنين، وتقليل خطر الوفاة بسبب الفيروس بنسبة 72٪.