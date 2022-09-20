"سيساعد الاتفاق على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي"

أكدت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا بربيفائي، اليوم الثلاثاء، عن "انطلاق امحادثات بشأن اتفاق تجارة حرة مع البحرين لتعزيز العلاقات وبناء المزيد من الجسور بين البلدين كجزء من تعزيز التعاون الإقليمي الواسع،وزيادة حجم الاستثمارات وازالة الحواجز التجاريّة وخلق الفرص لصالح المبادرين والشركات في البلدين"

وقالت أورنا بربيفائي :"سيساعد الاتفاق على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين".

وكانت أورنا قد عقدت، أمس الاثنين،لقاءً مع وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزيّاني، وقد افتتحا رسميًّا المفاوضات لعقد اتفاقيّة تجارة حرّة بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل.و أبلغت الوزيرة نظيرها البحريني أنها ترحب ببدء العملية التي تهدف إلى توقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين.

وأضافت بربيباي "أنا متأكدة من أن هذه الاتفاقية هي خطوة أخرى في تعزيز اتفاقيات إبراهيم ودفع الأهداف التي تمّ الاتفاق عليها في مؤتمر النقب. وستساعد الاتفاقية على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء جسور إضافيّة بين البلدين".

كما التقت الوزيرة بوزير المالية والاقتصاد البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وناقش الطرفان أهميّة العلاقات بين البلدين وتداولا في سبل التعاون على ضوء التحديات الدولية التي تقف أمام دول المنطقة.

وكان الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، قد قال في قوت سابق بأنه"سأزور البحرين في الأشهر المقبلة ضيفا على جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لمواصلة الاستكشاف المشترك لطرق جديدة لتعزيز التعاون بين دولنا من أجل السلام والازدهار والنجاح"

وستكون الزيارة التي تأتي بعد عامين من تطبيع العلاقات بين البلدين، الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي، حيث أعلن هرتسوغ عنها في حفل استقبال نظم، أمس الخميس، تكريما لوزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، في مدينة هرتسليا (وسط إسرائيل)