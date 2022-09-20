تقرير: الجيش الاسرائيلي يراقب التجمعات الحدودية الجنوبية لمحاربة الجريمة

تقرير:"تشير التقديرات إلى وجود حوالي 2000 موقع لزراعة الماريخوانا في النقب، وتقوم العصابات الإجرامية بالسرقة"

ذكر تقرير صدر ،اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي سيكلف بعض وحداته المتمركزة على الحدود المصرية بمراقبة المجتمعات المحلية لوقف موجة الجريمة في المنطقة" وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 2000 موقع لزراعة الماريخوانا في النقب، وتقوم العصابات الإجرامية بسرقة المعدات الزراعية لتشغيله.

وأفادت القناة الإسرائيلية (12) أنه "بدلا من مراقبة تسلل العمليالت العدائية المحتملة من مصر، ستساعد عمليات المراقبة هذه في التصدي لعمليات السطو والسرقات، خاصة تلك المتعلقة بالزراعة"

يأتي هذا التقرير بعد يوم من إعلان القناة الإسرائيلية (12) أن العشرات من سكان المجتمعات الحدودية بدأوا في رفض المساهمة في تكلفة الأمن الخاص الذي توفره سلطاتهم المحلية، احتجاجًا على ما يرون أنه عدم كفاءة في مكافحة الجريمة. وبدأت بعض المجتمعات في تنظيم دورياتها الأمنية الخاصة ، ونصب كمائن للقبض على المخالفين.

وكان السكان المحليون في الجنوب قد اشتكوا المسؤولون منذ فترة طويلة من الجريمة، التي يقول السكان المحليون إنها "تنبع إلى حد كبير من المجتمعات البدوية"

يُعتقد أن هذه الوحدات تأتي من لواء "فاران" التابع للجيش الإسرائيلي، والذي تم تشكيله عام 2018 للدفاع عن الحدود مع مصر.