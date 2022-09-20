مركز شيبا الطبي بإسرائيل يوقع أول اتفاقية ابتكار طبي مع مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين

سيعمل فرع الابتكار الطبي ARC بمركز شيبا على دمج تقنيات مبتكرة محددة في المنشأة الطبية الحديثة

أكد مركز شيبا الطبي، والذي يعتبر أكبر مستشفى في إسرائيل، والمصنف كأفضل 10 مستشفيات في العالم من قبل مجلة نيوزويك الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنه قام بتوقيع أول اتفاقية ابتكار طبي مع مستشفى الملك حمد – مستشفى الإرسالية الأمريكية، المتواجد في العاصمة البحرينية المنامة.

وجاء الإعلان عن هذه الإتفاقية في مؤتمر قمة C3 الأمريكية العربية للرعاية الصحية، بمناسبة الذكرى الثانية لاتفاقيات إبراهيم، التي وقعتها إسرائيل والإمارات والبحرين.

وسيعمل فرع الابتكار الطبي ARC بمركز شيبا على دمج تقنيات مبتكرة محددة في المنشأة الطبية الحديثة التابعة لمستشفى الإرسالية الأمريكية، والتي من المقرر افتتاحها في يناير/كانون الثاني 2023.

وفي هذا السياق، قال مدير القسم الدولي في مركز "شيبا" الطبي، يوئيل هار-إيفن، "من خلال توقيع هذه الاتفاقية، فإننا نؤكد على علاقتنا القوية مع البحرين وقطاعها الصحي. ونتطلع إلى العمل مع البعثة الأمريكية لإظهار كيف يجعل مركز شيبا وإسرائيل الرعاية الصحية طريقا للازدهار والنجاح في المنطقة".

ومن جانبه، أكد البروفيسور إيال زيمليشمان، مؤسس ومدير مركز البحوث الزراعية ورئيس قسم الطب والابتكار في شيبا: "ترمز علاقتنا المتنامية مع مستشفى الملك حمد – مستشفى الإرسالية الأمريكية، إلى الطريقة التي نتطلع من خلالها إلى تعزيز الابتكار وجعله كأداة للنمو الاقتصادي والازدهار بين بلدينا"، وأضاف "الابتكار هو جسر لتحفيز النمو الاقتصادي والاستدامة من أجل توفير رعاية صحية أفضل للجميع".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية في البحرين، إن "الرعاية الصحية توحدنا في هدف مشترك لسد الانقسامات الاجتماعية والسياسية والدينية لخلق مستقبل منصف للجميع في الحصول على رعاية صحية عالية الجودة".

ويعتبر مستشفى الملك حمد – مستشفى الإرسالية الأمريكية، أول وأقدم منشأة طبية ليس فقط في البحرين ولكن ربما في جميع أنحاء الخليج العربي، وكانت تسمى عندما فتحت المنشأة أبوابها لأول مرة للمجتمع البحريني في عام 1903، مستشفى ماسون التذكاري.