إيران : مقتل 5 أشخاص على يد قوات الأمن خلال احتجاجات على وفاة مهسا أميني

أضافت المنظمة أن "75 آخرين أصيبوا في مدن أخرى في مطلع الأسبوع"، حسب شبكة سى ان ان العربية".

أفاد مرصد حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن 5 أشخاص لقوا حتفهم على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال الاحتجاجات التي أشعلها مصرع مهسا أميني التي كانت محتجزة لدى الشرطة.

وقالت منظمة "هينجاو" لحقوق الإنسان، وهي منظمة نرويجية مسجلة تراقب انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، إن "5 أشخاص قتلوا بالرصاص خلال مظاهرات في المنطقة الكردية الإيرانية، الاثنين". وأضافت أن "75 آخرين أصيبوا في مدن أخرى في مطلع الأسبوع"، حسب شبكة سى ان ان العربية.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت أن "الشابة الإيرانية مهسا أميني، توفيت الجمعة المنصرم، وذلك بعد دخولها في غيبوبة إثر توقيفها الأربعاء الماضي على يد شرطة الأخلاق في طهران".

وخرج العشرات من الإيرانيين السبت الماضي، للتعبير عن غضبهم على مقتل الشابة، وقام المتظاهرون بالهتاف بشعارات مناهضة للحكومة، في بلدة سقز الواقعة بمحافظة كردستان الغربية.

وأفادت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أمس الإثنين، أن الشرطة الإيرانية وصفت وفاة، مهسا أميني، بأنها "حادث مؤسف" لا تريد أن يتكرر.

لكن المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في طهران ومدن أخرى أمس الاثنين لم يقبلوا التفسيرات التي قدمتها الشرطة، مطالبين بالعدالة والمحاسبة.