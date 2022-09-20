وزير الأمن الإسرائيلي يعلن عن اعتقال واستهداف اكثر من 1000 متورط بالعمليات العدائية

بعد تقييم للأوضاع الأمنية بالضفة وزير الأمن الاسرائيلي يعلن: "توجد حرية كاملة للعمل ضد الإرهاب"

اجرى وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس اليوم زيارة الى وحدة "يهودا والسامرة" في الضفة الغربية، وصرح بعد انتهاء تقييم للأوضاع الأمنية "اعتقلنا خلال الأشهر الأخيرة واستهدفنا أكثر من 1000 إرهابي. كل من يسعى لقتلنا -سنلقي القبض عليه".

ورافق غانتس في الزيارة كل من رئيس قسم التخطيط وبناء القوة متعددة الأذرع بالجيش الإسرائيلي الجنرال يعكوف بنجو، وقائد القيادة المركزية الجنرال يهودا فوكس وقائد وحدة "يهودا والسامرة" الجنرال افي بلوطف، وشدد غانتس أمام المقاتلين أنه "توجد لديهم حرية العمل الكاملة لإحباط الإرهاب".

وشدد غانتس على أن "المتسببين بالإرهاب هم أولئك الذين يضرون بالسكان الفلسطينيين، في معيشتهم وقدرتهم على دفع مصالحهم، سنواصل العمل بالصورة التي يتطلبها الأمر" وتابع غانتس :"تحدثت مع القادة المسؤولين وطلبت منهم أن يوصلوا تقديري وتقدير مواطني إسرائيل على أنشطتهم الميدانية، وشددت أمامهم على حرية العمل الكامل للتصفية، والضرورة للتصرف بتصميم وتركيز ومسؤولية امام التحديات المعقدة التي نواجهها، أنا أعرف أنه يوجد لدينا من يمكن الاعتماد عليه".

وختم غانتس:"نحن نعمل بإصرار ضد الإرهاب، وبصورة صحيحة حتى نتيح لغير المتورطين فيه حياة رفاهية اقتصادية ومدنية. من المهم التوضيح، أن من ينهض لقتلنا- حسابه سيكون أنه لن ينهض. سنضع ايدينا عليه- في عمق المنطقة، في الأزقة والحواجز، في كل ساعة وفي كل مكان".

ويشار الى أن الشاباك الإسرائيلي أوصى قبل أسبوع الأجهزة الأمنية والجيش الإسرائيلي لفرض إغلاق على المدن التي تقع فيها اضطرابات شمالي الضفة الغربية، حيث توجد مخاوف من أن تجر العمليات غير المنظمة للخروج من السيطرة. وأوصى الشاباك بخلق تمييز بين المدن والقرى الفلسطينية شمالي الضفة الغربية عن طريق الاغلاق، اضافة الى فرض اغلاق "يتنفس" على مدن وقرى لا تحدث بها عمليات بشكل واضح، وذلك للسماح للفلسطينيين بنمط حياة عادية وجعلها أكثر صعوبة بالنسبة لمنفذي العمليات.