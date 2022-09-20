الرئيس الإسرائيلي يزور الجنود في الجولان بمناسبة "رأس السنة العبرية"

أشاد الرئيس الإسرائيلي، بالجنود على تفانيهم في العمل وقال: "أتمنى لكم جميعاً سنة جديدة سعيدة"

قام الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وزوجته السيدة الأولى ميشال هرتسوغ، اليوم الثلاثاء، بزيارة الجنود المتمركزين في مرتفعات الجولان، وأعرب لهم عن أحر تمنياته بمناسبة "رأس السنة العبرية" الجديدة.

وقال الرئيس الإسرائيلي، "قبل ساعات قليلة، مثلت أنا وزوجتي ميشال دولة إسرائيل في جنازة الملكة إليزابيث الثانية، والتقينا بمئات القادة من جميع أنحاء العالم. وقد أشادوا بدولة إسرائيل ولا سيما الجيش الإسرائيلي"، وأضاف "بدونكم لما كان أي من هذا ممكنا، المجندين والاحتياطيين، الذين يحمون بلدنا. أنا هنا لأقدم لكم الشكر وأود أن أعرب لكم عن عميق امتناننا ".

وأشاد الرئيس الإسرائيلي، بالجنود على تفانيهم في العمل وقال: "أتمنى لكم جميعاً سنة جديدة سعيدة، سنة صحة وأمان وسلام وطمأنينة، أتمنى لكم أداء واجباتكم على أكمل وجه وبالطبع بأمان، دولة اسرائيل وشعب اسرائيل فخورون بكم. فلينتهي العام ولعناته، ليبدأ العام الجديد وبركاته، أتمنى أن تكونوا جميعاً مكتوبين في سفر الحياة ".

بدوره قال قائد المنطقة الشمالية اللواء أوري غوردين، الذي كان يرافق الرئيس وزوجته في زيارتهما، "نحن نتدرب لنكون جاهزين للقتال وأنتم مقاتلي وحدة الجولاني ستكونون أول من يقاتل. أنا واثق من نجاحكم"، وأضاف "سيدي الرئيس وسيدتي، يسعدنا أن نرحب بكم في هذا التمرين المهم ونشكركم على تكريمنا بحضورك".