اردوغان يشيد بدور بلاده بنقل الحبوب الأوكرانية للعالم والعاهل الأردني يؤكد دور الأمم المتحدة بعملية السلام بالمنطقة

الرئيس التركي: "تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن تكون من خلال حل الدولتين"

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الأمن الغذائي أولوية عالمية، كما تطرق في كلمته إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يمكن إنكار حق الفلسطينيين بـ"تقرير مصيرهم" وفق أسس الأمم المتحدة.

وقال العاهل الأردني، إن "العالم يعاني من تعثر سلاسل الإمدادات الغذائية"، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وأضاف أن "على صعيد عالمي، يتطلب ذلك إجراءات مشتركة لضمان سهولة الوصول إلى الغذاء بكلفة مناسبة، وتسريع وصول السلع الغذائية الأساسية للدول المحتاجة"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وتابع العاهل الأردني، أنه "لا يمكن لبلد أن يزدهر إذا لم يكن الغذاء متوفرا بكلفة مناسبة على مائدة كل أسرة"، مردفا أن "كورونا والحرب الأوكرانية أدتا لأزمة غذاء يجب معالجتها بشكل طارئ"، مشيرا إلى أن "مئات الملايين في العالم ينامون جياعاً، وأن هذه الأعداد في تزايد مستمر".

ومن جانب آخر، أكد العاهل الأردني، أن "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا يزال السلام بعيد المنال، ولم تقدم الحرب ولا الجهود الدبلوماسية إلى الآن حلا لإنهاء هذه المأساة التاريخية".

وأضاف العاهل الأردني، أنه "يجب على المجتمع الدولي احترام حقوق اللاجئين الفلسطينيين. ويجب احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

بدوره، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "بلاده تؤمن بضرورة وقف الحرب في أوكرانيا"، وأن "تداعيات عدة ما زالت تواجه العالم نتجت عن الحرب في أوكرانيا"، حسب موقع تي إر تي عربي .

وتابع أردوغان: "علينا جميعاً إيجاد حل سياسي معقول وعادل وقابل للتطبيق ويضمن خروجاً مشرفاً من الأزمة للطرفين الروسي والأوكراني"، مضيفا أن "المجتمع الدولي عليه أن يتبع العدالة لحل الأزمات في العالم"، مشدداً على صحة أطروحة تركيا بأن "العالم أكبر من 5 دول"، وأن "القوانين الدولية لم تعد صالحة لحل أزمات العالم".

وأردف أردوغان، أن على "إسرائيل أن تحترم قدسية المسجد الأقصى"، مشددا على أن "تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يجب أن تكون من خلال حل الدولتين".