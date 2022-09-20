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مفاوضات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان: الوسيط الأمريكي يجتمع الطاقم الاسرائيلي في نيويورك

i24news

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سفينة إنرجيان في حقل غاز كاريش ، 20 سبتمبر 2022
ENERGEAN PLC / AFPسفينة إنرجيان في حقل غاز كاريش ، 20 سبتمبر 2022

كما ان المسؤول عن المفاوضات من الجانب اللبناني من المرتقب ان يصل الى نيويورك

اجتمع الوسيط الأمريكي عاموس هوخشتاين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية مع طاقم المفاوضات الإسرائيلي، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. وأفيد أمس في صحيفة "دي نشيونال" بأن المسؤول عن المفاوضات من الجانب اللبناني، نائب رئيس البرلمان سيصل الى نيويورك في زيارة نظمت في اللحظة الأخيرة. 

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يأتي هذا بعد إعلان ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد أمس بأن "إسرائيل تؤمن بأنه من الممكن ويجب التوصل الى اتفاق حول الحدود البحرية بصورة تخدم مصالح مواطني كلا البلدين" وافيد في البيان بأن الاتفاق سيسهم بشكل كبير وسيفيد كثيرا بالاستقرار الاقليمي معلنا أن استخراج الغاز غير مرتبط بالمفاوضات. وكان الرئيس اللبناني ميشال عون صرح بوقت سابق ان المباحثات لترسيم الحدود البحرية وصلت الى مراحلها الأخيرة "بصورة ستضمن حقوق لبنان باستخراج الغاز والنفط". 

ويشار الى انه خلال رحلة رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية افيف كوخافي الى اوروبا سيجتمع مع نظيره الفرنسي ومع مستشار الأمن القومي للرئيس، سيكون محور الاجتماعات: اتفاق ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان ومنصة كاريش وحزب الله، مع قضايا اخرى مرتبطة بايران وبالتموضع الايراني والاتفاق النووي. 

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