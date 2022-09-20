رئيس الحكومة الاسرائيلية يناقش مع العاهل الاردني التطورات الامنية في الضفة الغربية

كما سيجتمع لابيد الليلة مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد مساء اليوم مع العاهل الأردني عبد الله الثاني، على هامش أعمال الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، وذكر البيان الصادر عن ديوان بأن لابيد تحدث مع الملك عبد الله حول الحاجة لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية ووقف العمليات العدائية قبيل الأعياد اليهودية القادمة.

وأفيد ايضا من ديوان رئيس الحكومة بأن لابيد شدد بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين وستكافح أي نوع من الاعتداءات الهجمات الموجهة اليها ولن تسمح بأي مساس بأمن مواطني إسرائيل. إضافة لذلك، ناقش القادة عددا من القضايا على جدول الأعمال الثنائية، بالتشديد على دفع التعاون الاقتصادي-المدني.

وأجريت خلال الأسابيع الأخيرة نقاشات لدى القيادة السياسية في اسرائيل حول الدخول الى الحرم القدسي في الأعياد، واقر أنه لن يكون اي تغيير بعدد اليهود الذين يدخلون ولن يتم تخفيض العدد. خلال الاجتماع أطلع لابيد الملك عبد الله على أنه خلال فترة الأعياد سيكون ارتفاع بعدد اليهود الذين سيدخلون الى الحرم القدسي، جاء هذا نقلا عن مسؤول اسرائيلي مطلع على فحوى المحادثة وفقا للقناة 13.

واضافت "13" بأن لابيد أوضح للعاهل الاردني بأن القرار الإسرائيلي حول الموضوع ليس من المتوقع ان يتغير على الرغم من الوضع الأمني، مضيفا انه يتوقع من الأردنيين ان يدعموا السلوك وأن لا يسمحوا بأي تحريض ضد إسرائيل بهذا الخصوص.

كما من المتوقع ان يجتمع لابيد لاحقا مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، ومن بادر الى الاجتماع كان الجانب التركي، حيث وصل الطلب عن طريق السفارة الإسرائيلية في واشنطن.