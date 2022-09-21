الضفة الغربية: التوصل إلى اتفاق لإنهاء أعمال العنف في مدينة نابلس

كانت حركة حماس قالت أمس الثلاثاء، إن "اعتقال المطاردين اشتية وطبيلة، وصمة عار جديدة على جبين السلطة"

أكد ممثلو عدة فصائل فلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم الإتفاق على إنهاء العنف في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وجاء هذا الإتفاق خلال إجتماع عقدته الفصائل في ساعة متأخرة من ليلة أمس الثلاثاء، والذي حضره كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، بمن فيهم محافظ السلطة الفلسطينية إبراهيم رمضان، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكانت حركة حماس قالت أمس الثلاثاء، إن "اعتقال المطاردين اشتية وطبيلة، وصمة عار جديدة على جبين السلطة وسجل تنسيقها الأمني الأسود" مع إسرائيل، كما طالبت بالإفراج الفوري عنهما وعن كل المعتقلين السياسيين، حسب موقع الميادين.

وشهدت نابلس اندلاع مظاهرات غاضبة في أعقاب عملية اعتقال الناشط في حماس من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية، وأفادت الأنباء بمقتل أحد أفراد قوات الأمن الفلسطينية أمس الثلاثاء خلال مواجهات مع متظاهرين في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقتل رجل آخر على الأقل في اشتباكات ليلة الاثنين الماضي.

ولقي فلسطيني مصرعه فيما وأصيب أكثر من 55 شخصا في مواجهات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وبحسب الاتفاق، فإن الجهود ستبذل لإنهاء قضية المعتقل مصعب اشتيه "بطريقة مرضية".

ويعتبر مصعب اشتيه (30 عاما) القائد في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في نابلس. كما ان محتجز مع عميد طليبة في سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية.