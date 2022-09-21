إسرائيل: العثور على جثة المهاجم المشتبه بقتل المسنة (84 عاما) بحولون في مركز تل أبيب

ويشار الى ان المهاجم بقتل المسنة دخل الى إسرائيل مستخدما تصريح عمل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم العثور على جئة موسى صرصور، المهاجم الذي قتل المسنة (84 عاما) وسط الشارع في مدينة حولون ، حيث عثر عليه في شارع ديزنغوف وسط تل أبيب. صرصور (28 عاما) من قلقيلية في الضفة الغربية دخل الى إسرائيل وهو يحمل تصريحا، ولم يكن هناك أي تحذير من جانب الشاباك بخصوصه.

وقالت الشرطة الاسرائيلية في بيان :"طيلة الليلة الماضية انتشر عناصر الشرطة والمحققين، ومقاتلين من الشرطة العسكرية مع قوات الأمن. في إطار الجهود للبحث عن المشتبه. وعثر على جثته قبل فترة قصيرة، ومن خلال الفحص تبين أن الحديث يدور عن جثة المشتبه بالقتل".

وكان صرصور اجتاز الفحوصات الأمنية التي أجراها الشاباك، ومنسق أعمال الحكومة في المناطق والجهات الأمنية ذات الصلة، وحصل على تصريح عمل في إسرائيل والذي يعتبر مصدر رزق له ولعائلته، وليس من المعهود أن يقوم فلسطيني يحمل تصريح عمل قانوني بتنفيذ هجوم، ولذلك فإن هناك مخاوف لدى الجهاز الأمني حيال ذلك ويجرون حاليا التحقيقات المطلوبة بالأمر.

ووفقا للشبهات، خرج صرصور من موقع البناء الذي كان يعمل فيه في حولون، ولاحق السيدة المسنة، وفاجئها من الخلف وقام بقتلها باستخدام قضيب حديدي. وبعد العثور على حقيبة السيدة والإدراك أن الحديث لا يدور عن سرقة، تزايدت التقديرات أن الحديث يدور عن هجوم عدائي، وخلال الليلة أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي أن الحديث يدور عن عملية.

وصرح رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد الذي يمكث حاليا في نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية:"الحديث يدور عن عملية تقشعر لها الأبدان لمخرب حقير وجبان قتل امرأة مسنة لم تتمكن من مقاومته".