رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس التركي يجتمعان للمرة الأولى منذ عام 2008

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنّ لبيد "طرح قضية الأسرى الإسرائيليين المفقودين"

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الثلاثاء، في أول اجتماع لهما منذ أكثر من عقد من الزمن، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وبحث الجانبان مصير إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنّ لبيد "طرح قضية الأسرى الإسرائيليين المفقودين"، المحتجزين لدى مسلحي حماس الفلسطينيين منذ حرب 2014 في قطاع غزة و "أهمية إعادتهم إلى الوطن".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماعه مع الرئيس التركي، عن مخاوفه بشأن إيران و"شكر للرئيس أردوغان على تعاونه الاستخباراتي".

بدوره، أكد الرئيس التركي عن رغبته في "الاستمرار في تطوير علاقاتنا مع إسرائيل من أجل المستقبل والسلام والاستقرار، ليس للمنطقة فحسب بل أيضا لإسرائيل وللشعب الفلسطيني ولنا نحن".

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدّد إردوغان المطالبة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

يأتي الاجتماع بعد شهر من إعلان البلدين استئناف العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من التوتر.

ويشار إلى أن آخر لقاء للرئيس التركي برئيس وزراء إسرائيلي يعود إلى 2008.