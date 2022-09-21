"بموجب الاتفاق، سينطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الكبسولة كرو دراغون من سبيس إكس"

أكدت ثلاثة مصادر مطلعة أن السعودية تعتزم إرسال رائدي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، على متن كبسولة من شركة سبيس إكس المملوكة لإيلون ماسك، لتصبح أحدث دولة خليجية تعزز العلاقات مع شركات الفضاء الأمريكية الخاصة.

وبحسب المصادر، فإن "الإتفاق "تم توقيعه دون إعلان في وقت سابق من هذا العام مع شركة أكسيوم سبيس في هيوستون، التي تنظم وتدير مهمات خاصة إلى الفضاء على متن مركبة فضائية أمريكية للباحثين والسياح".

وأضافت المصادر، التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها، لكي تتحدث عن طاقم المهمة قبل الإعلان الرسمي عنها، أنه "بموجب الاتفاق، سينطلق رائدا الفضاء السعوديان على متن الكبسولة كرو دراغون من سبيس إكس في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية، لمدة أسبوع تقريباً في أوائل العام المقبل"، وسيكون الاثنان أول سعوديين يذهبان إلى الفضاء على متن مركبة فضائية خاصة.

ولم تعلق أكسيوم حتى الآن، كما لم يتسن التواصل مع مسؤولين في الهيئة السعودية للفضاء، التي تأسست عام 2018، للحصول على تعليق.

وأشارت المصادرإلى أن "رائدي الفضاء السعوديين سينضمان إلى اثنين من الأميركيين أُعلن عن اسمائهما سابقا، وهما رائدة الفضاء المتقاعدة من ناسا بيجي ويتسون وقائد سيارات السباق والمستثمر جون شوفنر". وستكون المهمة، المسماة إيه.إكس-2، هي الرحلة الفضائية الثانية التي تنظمها شركة أكسيوم.