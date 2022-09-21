الجيش الإسرائيلي يستكمل تجربة معقدة لمنظومة صواريخ بحرية

استخدام الصواريخ الجديدة يشكل علامة فارقة في العملية التشغيلية للمقاتلات من طراز ساعر-6

افاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن البحرية الاسرائيلية مع إدارة تطوير الأسلحة و"البنية التحتية التكنولوجية" والصناعات الجوية،استكملت بنجاح خلال شهر آب/اغسطس الماضي تجربة معقدة لمنظومة صواريخ بحرية من طراز"جابرئيل 5"، والتي تشكل علامة فارقة أخرى في العملية التشغيلية للمقاتلات من طراز ساعر-6.

وشاركت في التجربة قرفاطة الصواريخ "آحي عوز" وهي الثانية في سلسلة السفن الدفاعية، والتي اختبرت بالنسبة لقدراتها على مواجهة تهديدات مختلفة بأسلحة جديدة ومتقدمة، بينها صاروخ ’جابرئيل 5’. تشغيل أنظمة الصواريخ ’جابرئيل 5’ تشكل اختراقا تكنلوجيا في مجال الدفاع البحري.

وتعتبر "جابرئيل 5" منظومة صواريخ بحرية متقدمة لمسافات طويلة، ذات قدرات للتحليق لمئات الكيلومترات، في أوضاع بحرية وجوية مختلفة. الإصابة التي ينفذها الصاروخ تتيح تدمير عدد متنوع وواسع من الأهداف والتهديدات.

وصرح نائب قائد سلاح البحرية الجنرال جاي جولدفرب إن "سلاح البحرية يواصل التطور والتغير في مواجهة التحديات العملياتية المختلفة والمتصاعدة والتغيرات الإقليمية. منظومة الصواريخ البحرية ’جبريئيل’ ستعزز قدراتها العملياتية والدفاعية لسلاح البحرية في المجال البحرية، بعدد متنوع من الميادين والمهمات. الذراع الأمنية مسؤولة عن حماية حرية الملاحة، الحفاظ على المجال البحري والمياه الاقتصادية والممتلكات الاستراتيجية لدولة إسرائيل".