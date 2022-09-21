إسرائيل تستضيف أول مؤتمر حول ندرة الغذاء وتقنيات المناخ

سيحضر هذا الحدث ممثلو دولتين موقعة على اتفاقيات إبراهيم، البحرين والمغرب، بالإضافة إلى الأردن وقبرص ومالطا

تعتزم وزارة الزراعة الإسرائيلية، عقد أول مؤتمر حول ندرة الغذاء والمناخ في مدينة إيلات جنوبي البلاد في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وسيحضر هذا الحدث ممثلو دولتين موقعة على اتفاقيات إبراهيم، البحرين والمغرب، بالإضافة إلى الأردن وقبرص ومالطا

وفي هذا السياق، قال وزير الزراعة الإسرائيلي، ألون شوستر، "يواجه العالم بأسره حاليًا قضايا الأمن الغذائي وأزمة المناخ. ويوفر الارتباط بين الصحراء والبحر العديد من الفرص لتطوير تقنيات متقدمة يعتمد عليها نمو الغذاء في المستقبل".

وتابع الوزير: "إسرائيل لديها إمكانات هائلة وهي بالفعل في طليعة البحث والتطوير التكنولوجي في هذا المجال. وهذا المؤتمر سيعطي دفعة للتعاون مع دول منطقتنا التي تواجه تحديات ومناخات مماثلة".

القمة الدولية الأولى حول المأكولات البحرية والصحراوية هي جزء من جهد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والزراعية بين إسرائيل وجيرانها العرب والمتوسطيين.

كما يسلط الحدث الضوء على التكلفة المتزايدة للمناخ في دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط، حيث قدر البنك الدولي أنه بحلول عام 2050 ، من المتوقع أن تخسر دول الشرق الأوسط حوالي 6-14 في المئة، من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ وحدها.

تعد آثار تغير المناخ مصدر قلق أيضًا لمدينة إيلات، وهي نقطة جذب سياحية في جنوب إسرائيل على البحر الأحمر، فضلاً عن المواقع الساحلية المماثلة مثل ساحل البحر الأحمر في مصر والعقبة في الأردن.