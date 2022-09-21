إسرائيل: المفتش العام للشرطة يدعو إلى "حجب" وسائل التواصل الاجتماعي أثناء عمليات التصعيد

رفض وزير الأمن الداخلي الاقتراح قائلا:"إسرائيل دولة ديمقراطية لا يحق لأحد فيها اتخاذ مثل هذه الخطة"

قال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، إنه "في المستقبل، في حالة حدوث اضطرابات مدنية خطيرة، يجب حجب منصات التواصل الاجتماعي للمساعدة في وقف انتشار العنف" في ما رفض وزير الأمن الداخلي عومِر بار ليف الاقتراح قائلا:" إسرائيل دولة ديمقراطية لا يحق لأحد فيها اتخاذ مثل هذه الخطوة"

وأشار كوبي شبتاي إلى أنه "خلال التصعيد في مايو/آيار من عام 2021، ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في دف الناس إلى الشوارع للمشاركة في أعمال الشغب، وأن تقييد استخدام منصات الإنترنت لفترة محدودة كان إجراء ضروريا، على الرغم من الديمقراطية"

وفي وقت لاحق أصدر المفتش العام للشرطة بيانا توضيحيا جاء فيه أنه قصد فقط "حجب المحرضين الذين يدعون إلى ارتكاب العمليات العدائية وتأجيج الخواطر، وعند السيناريو الأكثر تطرفًا حيث يتعرض أمن الدولة لخطر حقيقي"

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب مئات آخرون خلال الاضطرابات العنيفة في البلدات التي يسكنها خليط من العرب واليهود في مايو/آيار من عام 2021، في أسوأ أعمال العنف الطائفي منذ تأسيس إسرائيل.