السعودية تحرج إسرائيل في الأمم المتحدة باستثنائها من جلسة بشأن القضية الفلسطينية

الهدف من الاجتماع هو التعامل مع الركود في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والخطر على حل الدولتين

قامت السعودية الثلاثاء، بدعوة 25 ممثلا عن 25 دولة لحضور اجتماع بشأن القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، دون أن يتم إحاطة إسرائيل علمًا في الموضوع، لتكتشف الأمر من وسائل الإعلام وتحديدًا قناة العربية السعودية. وأشارت الدعوة إلى أن الهدف من ذلك هو التعامل مع الركود في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والخطر على حل الدولتين.

ومن المقرر أن يجري اللقاء اليوم في نيويورك برئاسة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى جانب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الذي سيلقي خطابا بالإضافة إلى أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط. وستمثل الولايات المتحدة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف.

كما سيحضر اللقاء وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ومسؤولون كبار من قطر والإمارات ومصر والأردن والمغرب والنرويج وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى.

ويأتي الاجتماع احتفالا بمرور 20 عاما على مبادرة السلام العربية ووصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه يناقض جوهر اتفاقيات إبراهيم ومؤتمر النقب ويرتكز إلى اشتراط التطبيع بإقامة الدولة الفلسطينية.

وتشهد الأوضاع في الضفة الغربية اضطرابات أمنية غير مسبوقة على خلفية قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال ناشطين في حماس هما مصعب اشتية وعميد طبيلة في نابلس. وأصدرت حركة حماس بيانا، صباح اليوم الثلاثاء، أدانت فيه الاعتقال وطالبت بـ "الإفراج الفوري عن جميع المقاتلين والمعتقلين السياسيين". وانتقدت حماس في بيانها السلطة الفلسطينية بسبب التنسيق الأمني مع إسرائيل وطالبتها بالوقف الفوري لسياستها تجاه عناصرها.