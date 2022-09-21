الجيش الإسرائيلي أحبط "عشرات" الهجمات السيبرانية الإيرانية على مواقع مدنية

اتهم مسؤولون إسرائيليون إيران بمحاولة اختراق شبكة إمدادات المياه الإسرائيلية في عام 2020،

قال ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الجيش أحبط عشرات الهجمات الإلكترونية الإيرانية - معظمها ضد البنية التحتية المدنية الإسرائيلية خلل العام المنصرم، ووفقا لتقديرات السلطات الإسرائيلية، "هناك أكثر من 20 وحدة إلكترونية إيرانية، منها 10 على الأقل تعمل ضد إسرائيل".

وقال الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في حديث للصحفيين: "في العام المنصرم، أحبط الجيش الإسرائيلي عشرات محاولات الهجوم السيبراني الإيراني. في السنوات الأخيرة، اشتد الخلاف بين إسرائيل وأعدائها" وأضاف "طور الجيش الإسرائيلي والدفاع السيبراني قدراته للدفاع ضد العدو".

وكانت إسرائيل وإيران في حرب إلكترونية سرية منذ سنوات، حيث اتهم مسؤولون إسرائيليون إيران بمحاولة اختراق شبكة إمدادات المياه الإسرائيلية في عام 2020، بينما ألقت إيران باللوم على إسرائيل في شن هجمات إلكترونية على البنية التحتية في البلاد.

ووفقا لتقديرات السلطات الإسرائيلية، هناك أكثر من 20 وحدة إلكترونية إيرانية، منها 10 على الأقل تعمل ضد إسرائيل.

ويعتقد الجيش أن "أحد أهداف إيران الرئيسية في الهجمات الإلكترونية هو بث الخوف في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي، فإن طهران تستهدف بشكل أساسي المواقع المدنية التي لا تسبب بالضرورة ضررا للجيش، ولكنها تسبب الذعر بين السكان"

ومؤخرا، أطلق هجوم إلكتروني منسوب إلى جماعة إيرانية صفارة الإنذار لهجمات صاروخية في القدس وإيلات، وفي العام المنصرم، تعرض مستشفى في وسط إسرائيل لهجوم إلكتروني كبير وكانت أنظمته معطلة لعدة أيام حتى تمكن المسؤولون العسكريون وخبراء آخرون من استعادة بياناته.

وفقا للجيش الإسرائيلي، استثمرت إيران موارد هائلة في تطوير قدراتها السيبرانية الهجومية، وفي نفس السياق تعمل إسرائيل على تطوير قدراتها الدفاعية السيبرانية الحالية، بما في ذلك إجراء تدريبات مؤخرا مع نظرائهم الأمريكيين داخل القيادة الإلكترونية الأمريكية.