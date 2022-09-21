مصادر: تركيا تبيع الإمارات طائرات مقاتلة بدون طيار

تم تجهيز طائرات بايكار المسيرة بقنابل خارقة للدروع موجهة بالليزر التي أثبتت فعاليتها في النزاعات الأخيرة

قالت مصادر يوم الأربعاء إن شركة الدفاع التركية بايكار سلمت الإمارات طائرات مسيرة مقاتلة في مؤشر على المصالحة بين الخصمين الإقليميين السابقين. وأكد مسؤولان تركيان لرويترز بأن الإمارات تسلمت بالفعل 20 طائرة مسيرة هذا الشهر ومن المتوقع شراء المزيد.

تم تجهيز الطائرات المسيرة من طراز بايكار بقنابل خارقة للدروع موجهة بالليزر التي أثبتت فعاليتها في النزاعات الأخيرة في أوكرانيا وسوريا والحرب الأهلية في ليبيا، حيث شاركت أيضًا القوات المدعومة من الإمارات.

وقد تصالحت تركيا والإمارات العام الماضي وسط تهديدات أمنية متزايدة في المنطقة قادمة من إيران ووكلائها، بحسب المصادر العسكرية. وكانت الإمارات تعرضت لهجمات بطائرات بدون طيار على منشآتها النفطية والمدن لم يتورع الحوثيون وقتها من إعلان مسؤوليتهم عن تلك الهجمات التي جاءت في سياق دعم الإمارات لخصوم الحوثيين.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، تعاني من مشاكل مماثلة مع الحوثيين في اليمن المدعومين من طهران.

وقال أحد المصادر إن الرياض شاركت في مفاوضات مع أنقرة لشراء طائرات Bayraktar TB2 بدون طيار من Baykar. كما أرادت السعودية إنشاء مصنع لتصنيعها، بحسب المصدر.

في وقت سابق من أيلول/ سبتمبر ، ذكرت وسائل الإعلام أن بايكار يخطط لإنتاج عدد أكبر من الطائرات بدون طيار TB2 في عام 2023 مقارنة بجميع السنوات السابقة مجتمعة، مما يزيد العدد إلى 500. حتى الآن، أبرمت Baykar صفقات تصدير مع 24 دولة.