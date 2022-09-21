رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي في باريس لمناقشة حزب الله وإيران مع مسؤولي الجيش الفرنسي

قدمنا ​​لزملائنا الفرنسيين معلومات استخباراتية تثبت أن الجيش الإرهابي لحزب الله قد زاد مؤخرًا من أنشطته الضارة

وصل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الأربعاء، إلى باريس لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين عسكريين فرنسيين، وناقشوا "التحديات المشتركة والوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التوترات على الحدود اللبنانية وأنشطة حزب الله والتهديد الإيراني"

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، ناقش أفيف كوخافي الرد الإسرائيلي إذا بدأ حزب الله الحرب وحدد طرق هجوم واسع النطاق ، بالإضافة إلى الهجوم على الأهداف والبنية التحتية الوطنية التي تستخدمها الحركة الشيعية.

وقال أفيف كوخافي إن "الجيش الفرنسي وتعزيز العلاقات مع نظيره الإسرائيلي مهمان للاستقرار الإقليمي"، وتابع "قدمنا ​​لزملائنا الفرنسيين معلومات استخباراتية تثبت أن الجيش الإرهابي لحزب الله قد زاد مؤخرًا من أنشطته الضارة، بطريقة تؤدي إلى زيادة خطر التصعيد والتي تعرض للخطر ليس إسرائيل فحسب ، بل لبنان ومواطنيها أيضًا."

وقال: "إننا نعمل بقوة ضد ترسخ إيران في الشرق الأوسط. محاولات إلحاق الأذى بدولة إسرائيل في أي منطقة ستقابل برد قوي أو حتى بمبادرة أولية".

من جانبهم، شرح مسؤولون عسكريون فرنسيون تفاصيل عمليات التحول التي تجري داخل الجيش ، فضلاً عن التحديات التي يواجهونها.

وخلال اليوم، زار أفيف كوخافي مركز ابتكار مشترك بين وزارة الأمن الإسرائيلي والجيش الفرنسي حيث تمت مراجعة عمليات التطوير والابتكار والتحول، وسينهي كوخافي زيارته إلى فرنسا غدا الخميس، ثم سيعود إلى إسرائيل.

والتقى أفيف كوخافي مع نظيره الفرنسي الجنرال تييري بوركهارد وكبار المسؤولين في هيئة الأركان العامة للجيش الفرنسي، بعد زيارة مماثلة لبولندا في الأيام الأخيرة.