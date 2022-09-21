وزير الأمن الإسرائيلي: إيران تحاول"شراء" لبنان بالاعتماد على حزب الله"واللبنانيين هم من سيدفعون الثمن"

غانتس:"اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران قد يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية"

قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن إيران تحاول "شراء" لبنان من خلال جعله يعتمد على حزب الله و"توفير الوقود وإصلاح نظام الكهرباء وبناء محطات الطاقة".

وأفاد غانتس خلال إفادة صحفية في بلدة كتسرين شمال البلاد، على أن "اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران قد يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة"وحذر من أن المواطنين اللبنانيين "هم من سيدفعون الثمن".

وجدد غانتس التأكيد على عزم إسرائيل استخراج الغاز من حقل "كاريش" البحري رغم تهديدات حزب الله، قائلا:"لن تذعن إسرائيل لفرضيات إيران أو وكلائها الإرهابيين".وأضاف: "هذا صحيح [أيضًا] بخصوص حريتنا في العمل وسط أي تهديد لمواطني إسرائيل يتطور على الحدود وما وراءها" في إشارة إلى الضربات الجوية لمواقع إيرانية وشحنات حزب الله في سوريا.

وتبذل الولايات المتحدة الأمريكية جهودا مكثفة بين إسرائيل ولبنان للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لتفادي التصعيد العسكري.