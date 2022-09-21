الانتخابات الإسرائيلية: لابيد يعتبر تصريحات نتنياهو بخصوص ترسيم الحدود البحرية مع لبنان "غير مسؤولة ومضرة"

"أقوال نتنياهو تكشف عن انعدام فظيع بالشعور بالمسؤولية وانتهاك للمفاوضات ولمصالحنا الأمنية والسياسية"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قيام رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو بنشر فيديو وإطلاق تصريحات بخصوص المحادثات الرامية لترسيم الحدود البحرية مع لبنان بالتصرف غير المسؤول، على ما جاء في موقع كان التابع لهيئة البث الرسمية.

وقال لابيد "أقوال نتنياهو تكشف عن انعدام فظيع بالشعور بالمسؤولية وانتهاك للمفاوضات ولمصالحنا الأمنية والسياسية والاقتصادية". واتهم رئيس الوزراء نتنياهو بأنه يعد شرائط الفيديو بإطار حملته الانتخابية.

وقال نتنياهو في فيديو نشره أمس: "لدي رسالة مزعجة - لابيد منبطح تماما أمام تهديدات نصر الله. نصر الله هدده بمهاجمة إسرائيل إذا قمنا بتشغيل خزان كاريش قبل توقيع اتفاقية الغاز مع لبنان. استبد الخوف بلابيد ولم يتم تشغيل كاريش. والآن ينوي تسليم لبنان دون رقابة وسيطرة إسرائيلية خزان غاز بمليارات الدولارات يستخدمه حزب الله لشراء آلاف الصواريخ والقذائف التي سيتم توجيهها صوب البلاد".

في الوقت نفسه، أكد وزير الأمن بيني غانتس اليوم خلال افتتاح برنامج "Odem" في قصر الثقافة في كاتسرين في سياق المفاوضات مع لبنان إن إسرائيل لن تقبل إملاءات من إيران أو أي من وكلائها. وقال وزير الأمن "والأمر صحيح فيما يتعلق بإنتاج الغاز من منصة كاريش التي ستبدأ في الوقت المحدد، والأمر صحيح فيما يتعلق بحرية العمل التي نملكها في مواجهة أي تهديد على المواطنين الإسرائيليين على الحدود أو ما وراءها".

يذكر أن رئيس الوزراء قال قبل مغادرته إلى نيويورك "إن التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول الحدود البحرية هو ممكن وضروري".