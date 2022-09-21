من منبر الأمم المتحدة لابيد سيدعو إلى حل الدولتين

منذ سنوات عديدة، لم يتفوه رئيس وزراء إسرائيلي بتصريح مماثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة بحسب مقرب من لابيد

من المتوقع أن يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين خلال خطابه، يوم الأربعاء، في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب مسؤول مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المترقبة في إسرائيل، وبعد سنوات من انتظار الحل الصامد بوجه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الراكد، سيعبر لابيد عن دعمه للتوصل إلى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين.

وأفاد مسؤول مقرب من لابيد، أنه منذ سنوات عديدة، لم يتفوه رئيس وزراء إسرائيلي بتصريح مماثل في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

كما سيطرح لابيد أيضًا مخاطر السعي إلى حل كهذا، وسيؤكد أنه لن "يعرّض أمن إسرائيل للخطر"، وسيطالب بـ "الانفصال [عن الفلسطينيين] من موقع القوة".

في وقت سابق من يوم الأربعاء، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا عن دعمه لحل الدولتين خلال خطابه أمام زعماء العالم.

وقال بايدن: "سنواصل الدعوة إلى سلام دائم بين دولة إسرائيل اليهودية الديمقراطية والشعب الفلسطيني".

"إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن إسرائيل بشكل كامل، ولا يزال حل الدولتين هو أفضل وسيلة لضمان أمن إسرائيل وازدهارها ... ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم التمتع بها.