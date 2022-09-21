رئيس الأولمبياد يأسف لعدم تكريم الضحايا الإسرائيليين لهجوم ميونيخ 1972

توماس باخ:"كل ما تمثله الألعاب الأولمبية قد تحطم قبل 50 عامًا بالهجوم المروع على الفريق الأولمبي الإسرائيلي"

اعتذر رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) توماس باخ ، عن فشل منظمته في إحياء ذكرى 11 رياضيا إسرائيليا قتلوا على أيدي فلسطينيين خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972.وقال "هجوم ميونيخ كان من أحلك الأيام في تاريخ الألعاب الأولمبية وهجوم على قيمها، أنا آسف حقا".

وأكد توماس باخ على أن"كل ما تمثله الألعاب الأولمبية قد تحطم قبل 50 عامًا بالهجوم المروع على الفريق الأولمبي الإسرائيلي" واعتذر عن السنوات العديدة التي استغرقتها اللجنة الأولمبية الدولية لإحياء ذكرى الضحايا الإسرائيليين "بطريقة كريمة"وأضاف "لهذا الألم وهذا الألم الذي تسببنا فيه، أنا آسف حقًا".

كان توماس باخ يتحدث في حفل أقيم في مدينة تل أبيب بوسط إسرائيل لإحياء الذكرى الخمسين لمذبحة ميونيخ، بعد أسبوعين من اعتذار الرئيس الألماني عن أوجه القصور التي تعاني منها بلاده قبل وأثناء وبعد الحادث المميت.

وفي 5 سبتمبر/أيلول من عام 1972، هاجم مسلحون من جماعة "أيلول الأسود" الفلسطينية الوفد الأولمبي الإسرائيلي في أولمبياد ميونيخ، مما أسفر عن مقتل 11 إسرائيليًا ورجل شرطة.

وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ إن "الرياضيين قُتلوا بوحشية وبدم بارد على يد منظمة إرهابية فلسطينية ، لمجرد أنهم يهود ، لمجرد أنهم إسرائيليون"وتابع "كان ذلك عندما أُطفئت الشعلة الأولمبية، وكان العلم الخماسي الحلقات ملطخا بالدماء".

تم الوقوف دقيقة صمت في حفل افتتاح دورة ألعاب طوكيو في اليابان العام المنصرم تكريما للرياضيين الإسرائيليين الذين قتلوا. كانت هذه هي المرة الأولى التي يحيي فيها منظمو الأولمبياد هذه المأساة منذ ما يقرب من نصف قرن.