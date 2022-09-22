تقرير: تراس تخبر الرئيس الإسرائيلي بتفكيرها في نقل سفارة بلادها إلى القدس

بريطانيا، ومثلها العديد من الدول، أبقت على سفارتها في تل أبيب، على الرغم من أن إسرائيل حددت القدس عاصمة لها.

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد برئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس يوم الأربعاء، حيث ورد أن تراس أبلغت لبيد أنها تفكر في نقل سفارة بلادها في إسرائيل إلى القدس.

بريطانيا، ومثلها العديد من الدول، أبقت على سفارتها في تل أبيب، على الرغم من أن إسرائيل حددت القدس عاصمة لها.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة تلغراف البريطانية، ذكرت المتحدثة باسم داونينج ستريت أن تراس أبلغت لابيد "بمراجعتها للموقع الحالي للسفارة البريطانية في إسرائيل".

تعهدت تروس بأنها ستقوم بهذه الخطوة في رسالة إلى أصدقاء إسرائيل المحافظين خلال السباق لتصبح رئيس الوزراء البريطاني القادم. في ذلك الوقت، قالت تروس إنها تفهم "الأهمية والحساسية" بشأن الموقع.

وبذلك فهي ستتبع خطى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي اتخذ الخطوة المثيرة للجدل لنقل سفارة الولايات المتحدة في إسرائيل إلى القدس في عام 2017، إلى جانب دول مثل هندوراس وغواتيمالا.

وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أكد لابيد أن إسرائيل تتوقع اتفاقًا نوويًا إيرانيًا "أطول وأقوى" من شأنه معالجة التهديدات متعددة الأبعاد من إيران.

وأضاف لابيد أن المملكة المتحدة يجب ألا تسمح بمزيد من التنازلات لإيران، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب رئيس الوزراء.

قال رئيس الوزراء الإيراني إبراهيم رئيسي في وقت سابق في كلمة أمام زعماء العالم في الجمعية، إن إيران تنفي سعيها لامتلاك سلاح نووي، خلافا للمخاوف الغربية.