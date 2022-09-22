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إسرائيل: فلسطيني يندفع بسيارته باتجاه مدخل مطار بن غوريون ويتم اعتقاله

i24news

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طائرة من طراز إل آل بوينج 777-200 إسرائيلية على مدرج المطار ، في مطار بن غوريون الإسرائيلي ، شرق تل أبيب ، 20 أكتوبر ، 2020.
JACK GUEZ / AFPطائرة من طراز إل آل بوينج 777-200 إسرائيلية على مدرج المطار ، في مطار بن غوريون الإسرائيلي ، شرق تل أبيب ، 20 أكتوبر ، 2020.

لم تتأخر أو تلغ أي رحلات جوية على خلفية ذلك الحادث. ومع ذلك، فقد لوحظت تأخيرات محتملة في الإقلاع صباح الخميس

اندفع فلسطيني يقود سيارة مسروقة باتجاه مدخل مطار بن غوريون الرئيسي في إسرائيل، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، بحسب سلطة المطارات الإسرائيلية. ويقع مطار بن غوريون الذي يُعتبر أحد أكثر مطارات العالم حراسة وأمانًا، في وسط البلاد.

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شوهد السائق وهو يقترب بقوة من المطار من خارج تل أبيب وأطلق الأمن رصاصة واحدة على المشتبه به الذي فر من مكان الحادث. وباشرت سلطات الأمن في المطار بتوجيه المسافرين عبر المطار إلى منطقة أكثر أمانًا مع بدء أعمال البحث عن الرجل، وتم إغلاق المطار طيلة فترة البحث.

وتم العثور أولاً على السيارة التي كانت بحوزة الفلسطيني بالقرب من محطة وقود داخل مجمع بن غوريون، بالقرب من الحاجز، ثم عثروا على السائق فيما بعد وألقوا القض عليه.

تم تسليم السائق 35 عاما، وهو من سكان الضفة الغربية، إلى الشرطة الإسرائيلية لاستجوابه وسط استكمال عمليات التحقيق في ملابسات الحادث.

وبحسب سلطة المطار الإسرائيلية، لم تتأخر أو تلغ أي رحلات جوية على خلفية ذلك الحادث. ومع ذلك، فقد لوحظت تأخيرات محتملة في الإقلاع صباح الخميس.

في عام 2016 ، تم اعتقال أربعة إسرائيليين عرب بعد أن صدموا حاجزًا أمنيًا في المطار، حاول اثنان منهم الفرار سيرًا على الأقدام.

وبحسب التحقيق، فإن المشتبه بهم لم ينووا ارتكاب عمل إرهابي، بل قاموا ببساطة بالخروج بشكل خاطئ وأصيبوا بالذعر عند رؤية حراس الأمن.

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