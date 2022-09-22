خطاب لابيد المرتقب تجديد الدعوة لحل الدولتين في نيويورك يثير ردود أفعال صاخبة في الحلبة السياسية في إسرائيل

بينيت: "ليس هناك أي مكان أو منطق لإعادة تعويم "فكرة الدولة الفلسطينية" على سطح الأجندة السياسية

أثار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس الخميس، عن نيته الدعوة لحل الدولتين سخط العديد من الرموز والفاعلين في الحلبة السياسية في إسرائيل ابتداء من اليمين ومرورًا بالوسط وحتى اليسار الذي يمثل أحد وجوهه عضو الكنيست أيمن عودة الذي اعتبر تلك الدعوة خاوية من أي مضمون.

واللافت أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نفتالي بينيت ندد بقرار رئيس الوزراء، وكتب على صفحته في الفيسبوك "ليس هناك أي مكان أو منطق لإعادة تعويم "فكرة الدولة الفلسطينية" على سطح الأجندة السياسية. مشيرًا إلى أن الحكومة "بقيادتي حققت إنجازات دون تنازلات في يهودا والسامرة من شأنها أن تلحق الضرر بأمن دولة إسرائيل. لا يوجد مكان لدولة إضافية بين النهر والبحر ولا احتمال أو حياة لعملية سياسية مع الفلسطينيين".

وأضاف بينيت "الشعارات الفارغة مثل 'دولتان لشعبين' يجب أن تبقى هناك في تسعينات القرن الماضي إلى جانب صرعات أخرى ولّت وغابت". واعتبر ناشطون سياسيون موالون لبينيت بأن لابيد انحرف عن مسار وقيم حكومة التغيير.

وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، عارضت بدورها الخطاب المرتقب وقالت إن لابيد لا يملك "شرعية جماهيرية ليورط إسرائيل بتصريحات من شأنها إلحاق الضرر بالبلاد. لابيد يمثل نفسه فقط في هذا البيان وليس الحكومة. دولة فلسطينية تشكل خطرا على دولة اسرائيل".

وانتقد وزير القضاء جدعون ساعر، العضو في حكومة لابيد الانتقالية، تلك الدعوة بالقول إن "إقامة دولة إرهابية في يهودا والسامرة ستعرض أمن إسرائيل للخطر، ولن تسمح غالبية الشعب بحدوث ذلك" على ما أفاد موقع واينت.

رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الذي سبق له وأن أيد في السابق خلال خطابه في الأمم المتحدة عام 2016، فكرة حل الدولتين شجب قرار لابيد. وجاء في تعليق صادر عن حزب الليكود "بعد أن شكل لابيد أول حكومة إسرائيلية فلسطينية، يريد الآن إقامة دولة فلسطينية على حدود كفار سابا ونتانيا والمطار، وتسليم أراضي الوطن لأعدائنا. لسنوات، تمكن نتنياهو من إخراج القضية الفلسطينية من جدول الأعمال العالمي، وأعاد لابيد أبو مازن إلى الواجهة في أقل من عام".

الصوت الوحيد الذي رحب بقرار لابيد كان حزب ميرتس. وقالت رئيس الحزب زهافا جلئون على تويتر "ملايين الإسرائيليين والفلسطينيين يترقبون أفقًا سياسيًا يضع حدًا لحلقة الدماء".