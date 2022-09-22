الأمم المتّحدة تؤمّن التمويل اللازم لإنقاذ ناقلة النفط المهجورة قبالة اليمن

تحذّر الأمم المتحدة من أنّ تسرّبا نفطيا من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يضرب قطاع صيد السمك

تمكنت الأمم المتحدة من تأمين 75 مليون دولار وهو المبلغ المطلوب لبدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ "صافر"، ناقلة النفط المهجورة منذ سنوات قبالة سواحل اليمن والمهدّدة بالتسبّب بتسرّب نفطي ضخم في البحر الأحمر، على ما أعلن ديفيد غريسلي، منسّق الشؤون الإنسانية للأمم المتّحدة في اليمن.

وقُسّمت عملية إنقاذ الناقلة النفطية، بحسب منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة إلى مرحلتين: الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيتمّ خلالها نقل النفط المخزّن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والمرحلة الثانية وتقدّر كلفتها بـ38 مليون دولار سيتمّ خلالها توفير حلّ تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة.

وأضاف أنّ المنظمة الدولية ناشدت الجهات المانحة الوفاء بهذه الوعود والالتزامات في أسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنّ القسم الأكبر من هذه الأموال (59 مليون دولار) تمّ دفعه.

و"صافر" المنهكة والمتآكلة تُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. فالسفينة لم تخضع لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى الى تآكل هيكلها، وهي متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بُعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.

وتحذّر الأمم المتحدة من أنّ حصول تسرّب نفطي من شأنه أن يدمّر النظم البيئية في البحر الأحمر وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة وأن يغلق لأشهر ميناء الحديدة الذي يُعدّ شرياناً حيوياً لليمن.

وكان محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين كتب على تويتر إن قيادة الحوثي وقعت اتفاقًا مع الأمم المتحدة لتدارك الخطر الناجم عن تحلل ناقلة نفط تهدد بتسريب 1.1 مليون برميل من النفط الخام قبالة السواحل اليمنية.