تحليل: يائير لابيد يلعب الرهان من فوق منصة المسرح العالمي

هل من الممكن أن يكون لابيد قد أدرك أنه لن يكون رئيسًا للوزراء وهذه طريقته في استقطاب ناخبي اليسار ليتزعم

قد تكون المقولة أن "ما يحدث في لاس فيغاس يبقى في لاس فيغاس صحيحة، لكنها قد لا تنطبق دائمًا على ما يحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

الخطابات التي تلقى فوق أهم المنابر في العالم لا تغير الواقع الدولي، ويبقى معناها العملي محدودًا للغاية. لكن يمكن أن يكون لها تأثير داخلي. شيء ما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد يدركه جيدًا حين قرر الحديث لصالح حل الدولتين بخصوص الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن إذا شعر أي شخص بالتوتر من كلمات لابيد - فلا مكان للخوف. لن يتم إنشاء دولة فلسطينية في السنوات القادمة - وبالتأكيد ليس بسبب خطاب في الأمم المتحدة.

إسرائيل على موعد مع الانتخابات بعد شهر ونصف فقط، والحل كذلك، فليس من قبيل المصادفة أن لابيد، أحد أكثر السياسيين الإسرائيليين حذرًا في السنوات الأخيرة، اختار إثارة عاصفة حول خطابه - قبل أكثر من 24 ساعة من إلقائه الخطاب. أوضح المحيطون برئيس الوزراء أن المنطق بسيط: يقول شعبه: "نحن نتجه إلى الانتخابات، وذلك يلزمنا بالإفصاح عن مواقفنا". قد يكون هذا منطقيًا، لكن الواقع والتاريخ يثبتان أنه عادة ما يعمل في الاتجاه المعاكس تمامًا، وكلما اقتربنا من الانتخابات، يبذل السياسيون قصارى جهدهم لإخفاء المواقف المثيرة للجدل التي قد تنفر الناخبين المحتملين.

من التسعينيات حتى عام 2016، ذكر كل رئيس وزراء إسرائيلي تحدث في الأمم المتحدة "حل الدولتين".

ومنهم في حال نسي أحدكم بنيامين نتنياهو.

لكن منذ عام 2016 تغير الواقع السياسي (والدولي) وتم التخلي عن الموضوع. الفارق الكبير بين نتنياهو ولابيد هو أنه بقدر ما يشعر الجمهور الإسرائيلي بالقلق عندما يتحدث نتنياهو عن دولتين في الأمم المتحدة، فإن الإسرائيليين يرون أنه جزء من الاحتفال، ويقبلونه كجزء من طقوس الأمم المتحدة، لا أكثر. لم يعتبره أحد على انه خطة عملية. من ناحية أخرى، فإن مصداقية لابيد أعلى بكثير، ومن وجهة نظر انتخابية، قد ينقلب الأمر عليه.

يعتبر اختيار لابيد للكلمات مثيرًا للاهتمام والفضول. طوال حياته السياسية، موضع نفسه بثبات في الوسط حيال الانقسام السياسي، وهو الموقف الذي سمح له بالمناورة بشكل مريح بمواجهة العواصف السياسية المتعلقة بالقضايا الأساسية.

لكن هذه المرة، اختار لابيد تسليط الضوء على أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل بين الجمهور الإسرائيلي. إن إعادة حل الدولتين إلى الطاولة يجذب الناخبين من اليسار، في وقت - وفقًا لجميع التقديرات - سيتم تحديد الانتخابات من قبل الناخبين المتأرجحين الذين سيتم العثور عليهم بقوة في يمين الوسط من الخريطة السياسية. هل من الممكن أن يكون لبيد قد أدرك أنه لن يكون رئيسًا للوزراء وهذه طريقته في استقطاب الناخبين من جميع الأحزاب اليسارية حتى يصبح زعيمًا بلا منازع للمعارضة؟

على الصعيد الدولي، يجب ألا ننسى أن اهتمام قادة العالم لا ينصب على إسرائيل - بل يركز على قضيتين محوريتين: الحرب في أوكرانيا وانتهاك حقوق الإنسان في إيران. إن الفكرة القائلة بأن العالم مشغول بإسرائيل هي فكرة محلية للغاية.

لسنوات عديدة، انتقد لابيد خطابات رئيس الوزراء السابق نتنياهو الراسخة في الأذهان والمستندة إلى عنصر الحيلة (مثل الخطاب الذي استعرض خلاله رسمًا صريحًا لقنبلة)، لذا فإن العزم هذه الليلة ينصب على محاولة جعل الجوهر وسيلة لجيميك/ لحيلة جديدة. ليس من الواضح ما إذا كانت هذه خطوة تكتيكية أم استراتيجية. والواضح أن تصرف رئيس الوزراء، في مثل هذا الوقت الحساس، قبيل الانتخابات وفي خضم ما يبدو موجة متجددة من الإرهاب، قد يكلفه الأصوات، وبنهاية الأمر الانتخابات كذلك.