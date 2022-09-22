إسرائيل: اعتقال 6 أشخاص من الطيبة للاشتباه بضلوعهم بأعمال عدائية خلال حملة "حارس الأسوار"

مع انتهاء التحقيق، قدم مكتب المدعي العام المركزي صباح اليوم محضرًا لمحكمة اللد، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام

اعتقلت قوات جهاز الأمن العام الشاباك بالتعاون مع قيادة شرطة المركز لدواعي التحقيق ستة أشخاص من الطيبة للاشتباه بضلوعهم في أعمال عدائية على خلفية قومية خلال حملة حارس الأسوار على ما سمح بالكشف عنه صباح الخميس،مع تقديم تصريح المدعي العام ضدهم أمام المحكمة.

وأفادت القناة 13 أن المشتبه بهم هم إحسان عزام، أحمد ناشف، محمد عزام، يزن حاج يحيى، علاء حج وعلاء جبالي في العشرين من أعمارهم. وتركز التحقيق على المخالفات الأمنية التي ارتكبها المشتبه بهم في أيار/ مايو 2021، ومنها إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة وإطلاق النار في الهواء على القوات الأمنية، بالإضافة إلى تورطهم في جرائم أسلحة على نطاق واسع، بما في ذلك شراء وحيازة الأسلحة، فضلا عن تجارة الأسلحة.

ومع انتهاء التحقيق، قدم مكتب المدعي العام المركزي (الجزائي)، صباح اليوم محضرًا لمحكمة اللد، تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام بحق المتهمين.

وكان مفوض الشرطة كوبي شبتاي قد تطرق أمس للأحداث الاستثنائية التي شهدتها بعض القرى العربية والمدن المختلطة في إسرائيل خلال عملية حارس الأسوار العسكرية بمواجهة صواريخ غزة. ودعا إلى حجب وسائل التواصل الاجتماعي التي لعبت برأيه دورًا بارزًا في تأجيج الشارع العربي ونقل المعلومات للخروج بمظاهرات احتجاجية تميزت بالانفلات الأمني الخطير.

وأشار كوبي شبتاي إلى أنه "خلال التصعيد في مايو/آيار من عام 2021، ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي في دفع الناس إلى الشوارع للمشاركة في أعمال العنف، وأن تقييد استخدام منصات الإنترنت لفترة محدودة كان إجراء ضروريا، على الرغم من الديمقراطية".