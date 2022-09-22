قائد لواء 188 يرد على تهديدات نصر الله: "الأفضل له أن يلتزم الصمت"

قائد لواء 188: " أعلم أن منصة الغاز يمكن أن تكون قنبلة طاقة فعلية، لكننا لن نسمح بذلك ".

ردّ الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، على تهديدات الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله على خلفية نية البدء في اختبار تدفق الغاز من منصة كاريش. وعليه قال روي سابيرسكي وهو قائد اللواء 188 (لواء مدرع إسرائيلي تشكل في عام 1948 وألحق بالقيادة الشمالية للجیش الإسرائيلي) في مقابلة مع استوديو موقع "واينت" صباح اليوم "سنثبت لنصرالله أنه من الأفضل له أن يسكت في فترة رأس السنة العبرية".

وردًا على سؤال عما إذا كان نصر الله سيحاول القيام بشيء ما في العيد، رد اللواء 188: "من أجله آمل ألا يفعل ذلك" أعلم أن منصة الغاز يمكن أن تكون قنبلة طاقة فعلية، لكننا لن نسمح بذلك ".

وأضاف سابيرسكي: "ربما نبدو وكأننا نأكل التفاح بالعسل، لكنني لا أنصح الطرف الآخر بتذوق قذائفنا وقنابلنا، وأسلحة نيران قواتنا". و"يبدو لي أنه حتى في هذه العطلة سيفضل نصر الله الجلوس في بيروت، وأنا على استعداد لإرسال التفاح إليه الى هناك".

في الأسبوع الماضي ، صرح الأمين العام لحزب الله أن الخط الأحمر بالنسبة له هو بداية استخراج الغاز من منصة كاريش، ووعد بأنه لن يقبل "الوضع الذي تقوم فيه إسرائيل بإزالة الغاز من منصة كاريش قبل أن يتلقى لبنان كل كل الحقوق التي يستحقها ".

وزعم نصر الله أن منظمته لا تتدخل في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، لكنه هدد: "أعيننا موجهة إلى"كاريش"، وصواريخنا موجهة أيضًا الى هناك. ولإسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا معلومات كافية لهم ليفهموا أن موقفنا جاد وأن هذه ليست مجرد تهديدات فارغة.