ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 31 مدنيًا

استمرار الاحتجاجات المناهضة لنظام الملالي لليوم السادس في أعقاب مقتل الشابة مهسا أميني على يد قوات شرطة

تستمر الاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني لليوم السادس على التوالي، بعد مقتل مهسا أميني على يد قوات الشرطة بسبب “ارتدائها لباسا غير محتشم”، وفق ما قاله التلفزيون الرسمي الخميس، فيما يترفع يومياً عدد القتلى. وأفادت منظمة حقوق الإنسان، ومقرها أوسلو، أن 31 مدنياً قتلوا على أيدي قوات الأمن الإيرانية.

من جانبه، قال التلفزيون الرسمي في إيران إن عدد القتلى هو 17 "من بينهم متظاهرون وشرطيان". وأظهرت أشرطة فيديو تمّ تداولها بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، أن بين المحتجين نساء خلعن الأوشحة عن رؤوسهن وعمدن إلى إلقائها في نيران أشعلت في الطريق، وسُمعت هتافات بين المتظاهرين في طهران "لا للحجاب، لا للعمامة، نعم للحرية والمساواة".

وأثارت وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، إدانة شديدة في جميع أنحاء العالم حيث نددت المنظمات غير الحكومية الدولية بقمع "وحشي" للتظاهرات. فيما عبر الرئيس الأميركي، جو بادين، من على منبر الأمم المتحدة، أمس، عن تضامنه مع "نساء ايران الشجاعات".

وتوفيت مهسا، في المستشفى يوم الجمعة الماضي، بعدما بقيت هناك 3 أيام وهي في غيبوبة، إثر نقلها من مقر الحجز.