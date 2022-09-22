المغرب والدول الموقع على "اتفاقيات إبراهيم"سيشاركون في ندوة حول ندرة الغذاء والمناخ بإسرائيل

وزير الزراعة الإسرائيلي :"هذا المؤتمر سيعطي دفعة للتعاون مع دول منطقتنا التي تواجه تحديات ومناخات مماثلة".

سيشارك المغرب، إلى جانب الدول الموقعة على "اتفاقيات إبراهيم"، في مؤتمر حول ندرة الغذاء والمناخ، في مدينة إيلات (جنوب إسرائيل) وسيتناول"التكلفة المتزايدة للمناخ في دول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط" في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول الوشيك.

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي، ألون شوستر "يواجه العالم بأسره حاليًا قضايا الأمن الغذائي وأزمة المناخ. ويوفر الارتباط بين الصحراء والبحر العديد من الفرص لتطوير تقنيات متقدمة يعتمد عليها نمو الغذاء في المستقبل" واشار إلى أن "إسرائيل لديها إمكانات هائلة وهي بالفعل في طليعة البحث والتطوير التكنولوجي في هذا المجال. وهذا المؤتمر سيعطي دفعة للتعاون مع دول منطقتنا التي تواجه تحديات ومناخات مماثلة".

وكان البنك الدولي قد قدر أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن تخسر دول الشرق الأوسط حوالي 6-14 في المئة، من ناتجها المحلي الإجمالي بسبب ندرة المياه المرتبطة بالمناخ.