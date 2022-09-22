غانتس يعلن زيادة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين في غزة

على الرغم من التوترات في مناطق الضفة الغربيّة والاشتباه بوقوع عملية في مدينة حولون، أعلن وزير الأمن الإسرائلي بيني غانتس اليوم (الخميس) عن زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين في قطاع غزة بواقع 1500 تصريح ابتداء من الأسبوع المقبل بعد رأس السنة العبريّة.

وقالت وزارة الأمن إن هذا يزيد عدد التصاريح إلى 17 ألفًا إجمالًا، لكن الزيادة في التصاريح ستتم وفقًا لتقييم الوضع وبشرط الحفاظ على السلام. وقالت الوزارة إن "استمرار السياسة المدنية سيكون ممكنا وفقا لتقييم الوضع والحفاظ على الاستقرار الأمني". وتعتزم الوزارة زيادة حصة التصاريح إلى 20.000 تصريح.

وجاء هذا التحذير بعدم زيادة التصاريخ بعد الإعلا عن مقتل مسنة (84 عاما) وسط الشارع في مدينة حولون بمركز إسرائيل التي كانت ضحية هجوم، واعلنت الشرطة الإسرائيلية امس ان "هوية المنفذ معروفة لنا، ونحن نقوم بمطاردته" وأضافت بأن الشرطة ستقوم بإرسال قوات إضافية للمنطقة وايضا "الى الدوائر البعيدة، بهدف القاء القبض على المشتبه بأسرع وقت".

وكانت السلطات الإسرائيلية قد عملت على توسيع خطة الإصلاح بشأن تصاريح العمل بإسرائيل اعتبارًا من 1 آب\أغسطس المنصرم، وسوف تنطبق أيضًا على العمال الفلسطينيين من غزة. كجزء من خطة الإصلاح، سيكون تصريح العمل باسم الموظف وليس باسم صاحب العمل، وستطبق قوانين العمل الإسرائيلية على جميع العمال الفلسطينيين.

وتعرضت خطة الإصلاح التي تنتقل للتشغيل المباشر للعمال لانتقادات لعدم إنهاءها ظاهرة المتاجرة في تصاريح العمل. وفي إعلان منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية، أوضح أنه كجزء من الإصلاح، سيحصل الموظف على قسيمة راتب بالإضافة إلى مخصصات التقاعد.