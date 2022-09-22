المكسيك:محتجون يشوهون جدران السفارة الإسرائيلية لدى مكسيكو

"يجب أن نشارك في عزاء العائلات التي اختفى أحباؤها، وننظر في مسألة التسليم، لكن ندين الكتابة على الجدران"

قام محتجون في مكسيكو سيتي، اليوم الخميس، برسم رسومات على جدران السفارة الإسرائيلية، من بينها "الموت لاسرائيل" وشارك في المظاهرة أكثر من 500 شخص، حيث فك رجال مقنعون كاميرتين امنيتين فوق مدخل السفارة.

ويطالب المحتجون إسرائيل بتسليم المسؤول السابق توماس زيرون والمطلوب في المكسيك، بتهمة التلاعب في التحقيق في اختفاء 43 طالبًا في عام 2014.

وقال ممثل عائلات الطلاب المختفين ميليتون أورتيغا، للصحفيين إن "إسرائيل تحمي توماس زيرون، منتهك حقوق الإنسان الذي قام بتعذيب أولئك الذين اعتقلهم في ذلك الوقت لبناء" حقيقة تاريخية "

ومن جهته ندد السفير الإسرائيلي لدى المكسيك تسفي تال بالحادث، وقال "يجب أن نشارك في عزاء العائلات التي اختفى أحباؤها، وننظر في مسألة التسليم، لكن ندين الكتابة على الجدران" كما استدعت إسرائيل السفير المكسيكي لدى إسرائيل.

ومن جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية عمانويل نحشون، "نحن ننظر إلى هذه القضية بجدية شديدة" وتابع " "نتوقع أن تفي المكسيك بالتزاماتها الدولية".

وتتهم السلطات المكسيكية المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي المكسيكي السابق توماس زيرون، بالخطف والتعذيب والتلاعب بالأدلة في التحقيق في اختفاء الطلاب وكذلك اختلاس ما يقرب من 50 مليون دولار من الأموال العامة في قضية منفصلة.

في ما أكد توماس زيرون أن "الاتهامات خاطئة وذات دوافع سياسية" حيث تقدم بطلب للحصول على اللجوء في إسرائيل، حيث يعيش قرابة ثلاث سنوات.

وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، قد انتقد الحكومة الإسرائيلية، في أغسطس/آب المنصرم، بحماية المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي المكسيكي السابق توماس زيرون، وحث إسرائيل العام المنصرم على تسهيل تسليم توماس زيرون، الذي يقول مسؤولون مكسيكيون إنه "فر إلى إسرائيل في عام 2020 هربًا من التحقيق في تعامله مع قضية الطلاب المفقودين".