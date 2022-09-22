الجيش الإسرائيلي يزيد قواته في قطاع جنين ونابلس قبيل الأعياد اليهودية

ستتركز التعزيزات في شمال الضفة، وخاصة في قطاع نابلس، كذلك الأمر في منطقة جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي ظهر اليوم (الخميس) أنه وفقا لتقييم الجيش الإسرائيلي للوضع، تقرر تعزيز لواء الضفة الغربية الإقليمي بدورية غولاني "لصالح تعزيز الأمن في المنطقة". وبحسب الجيش الإسرائيلي، "سيتم تعزيز القوات لمدة أسبوع وستخضع لتقييم الوضع، ابتداء من غد الجمعة". وستتركز التعزيزات في شمال الضفة، وخاصة في قطاع نابلس، الذي أصبح مؤخرًا متوترًا بشكل خاص، وكذلك الأمر في منطقة جنين.

في الآونة الأخيرة، وعلى خلفية الانتقادات الإسرائيلية لعجز السلطة الفلسطينية واعتقالات الجيش الإسرائيلي المتكررة كجزء من عملية "كاسر الأمواج"، كان هناك أكثر من تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمسلحين بما في ذلك إطلاق النار على مواقع عسكرية.

يضاف إلى ذلك مؤخرًا التوترات الداخلية داخل السلطة الفلسطينية، والتي شملت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وآليات السلطة الفلسطينية، بعد اعتقال المطلوب من حماس، مصعب اشتيه. وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن "السلطة الفلسطينية نصبت نفسها كعميل للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".

ورغم أن هذه الخلافات انتهت بمصالحة معينة وبيان مشترك للفصائل، فإن إسرائيل تتوقع من السلطة الفلسطينية أن تعمل على منع استمرار هيمنة التنظيمات الفلسطينية في منطقتي نابلس وجنين.