الضفة الغربية:إصابة جندي بجروح طفيفة في عملية دهس بالقرب من حاجز حوارة وتحييد المنفذ

جاءت العملية بعد وقت قصير من إعلان الجيش عن دفع مزيد من قواته في الضفة الغربية تزامنا مع خلة التأهب

أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة، اليوم الخميس، بعملية دهس في حاجز حوارة، جنوب نابلس الواقعة شمالي الضفة الغربية وتحييد المنفذ.وبحسب التقارير الأولية، حاولت سيارة تحمل لوحة ترخيص إسرائيلية دهس نقطة عسكرية إسرائيلية.

وقالت الهيئة البث الرسمية الإسرائيلية إن "إصابة جدني بجروح طفيفة." دون مزيد من التفاصيل عن هويته، في ما وصفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حالة المنفذ الفلسطيني بأنها حرجة.

وجاءت العملية بعد وقت قصير من إعلان الجيش الإسرائيلي عن دفع مزيد من قواته لشمالي الضفة الغربية تزامنا مع رفع حالة التأهب لمناسبة الأعياد اليهودية.وبحسب الجيش الإسرائيلي، "سيتم تعزيز القوات لمدة أسبوع وستخضع لتقييم الوضع، ابتداء من غد الجمعة". وستتركز التعزيزات في شمال الضفة، وخاصة في قطاع نابلس، الذي أصبح مؤخرًا متوترًا بشكل خاص، وكذلك الأمر في منطقة جنين.

وكان وزير الأمن الإسرائلي بيني غانتس، قد أعلن، اليوم الخميس، عن زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين في قطاع غزة بواقع 1500 تصريح ابتداء من الأسبوع المقبل بعد رأس السنة العبريّة.ليرتفع إجمالي التصاريح إلى 17 ألفا، لكن الزيادة في التصاريح ستتم وفقًا لتقييم الوضع وبشرط الحفاظ على السلام. وقالت الوزارة إن "استمرار السياسة المدنية سيكون ممكنا وفقا لتقييم الوضع والحفاظ على الاستقرار الأمني". وتعتزم الوزارة زيادة حصة التصاريح إلى 20.000 تصريح.