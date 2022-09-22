تقرير: إسرائيل وافقت على بيع الإمارات أنظمة الدفاع الجوي من صنع "رافائيل"

إسرائيل ستزود الإمارات بصواريخ سبايدر اعتراضية من طراز رفائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر "إن إسرائيل وافقت على بيع الإمارات العربية المتحدة أنظمة دفاع جوي من صنع شركة "رافائيل".

ويدور الحديث عن نظام Spider، وهو نظام دفاع جوي يعتمد على صواريخ Python و Derby جو-جو، تم تصنيعه في مصانع "رفائيل"، ومصمم لاعتراض مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار.

واحتفلت الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم الذي تم في 15 سبتمبر/أيلول 2020، والذي جاء بعده عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات: التجارة والسياحة والتكنولوجيا والابتكار والتعاون العسكري.

وبعد مرور عامين على اتفاقيات إبراهيم، لا يزال الحماس كبيرًا ومستمرا لدى البلدان من أجل تعميق العلاقات بينهما.