English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • تقرير: إسرائيل وافقت على بيع الإمارات أنظمة الدفاع الجوي من صنع "رافائيل"

تقرير: إسرائيل وافقت على بيع الإمارات أنظمة الدفاع الجوي من صنع "رافائيل"

i24news

دقيقة 2
اسرائيل والإمارات
AFP Photo/Karim SAHIBاسرائيل والإمارات

إسرائيل ستزود الإمارات بصواريخ سبايدر اعتراضية من طراز رفائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر "إن إسرائيل وافقت على بيع الإمارات العربية المتحدة أنظمة دفاع جوي من صنع شركة "رافائيل".

Video poster

ويدور الحديث عن نظام Spider، وهو نظام دفاع جوي يعتمد على صواريخ Python و Derby جو-جو، تم تصنيعه في مصانع "رفائيل"، ومصمم لاعتراض مجموعة متنوعة من التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار.

 واحتفلت الإمارات وإسرائيل الأسبوع الماضي بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم الذي تم في 15 سبتمبر/أيلول 2020، والذي جاء بعده عدد كبير من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات: التجارة والسياحة والتكنولوجيا والابتكار والتعاون العسكري.

وبعد مرور عامين على اتفاقيات إبراهيم، لا يزال الحماس كبيرًا ومستمرا لدى البلدان من أجل تعميق العلاقات بينهما.

تلقت هذه المقالة 0 تعليق