رئيس الأركان الإيراني محمد باقري: نرصد تحركات الإسرائيلية وسنرد بقوة على أي تهديد

صرح قائد الاركان العامة للقوات المسلحة الإسرانية اللواء محمد باقري، ان ايران اعلنت انها لن تتسامح مع تغيير الحدود الجغرافية للمنطقة. جاء هذا بحسب الوكالة الإيرانية "ارنا".

واشار اللواء باقري في كلمته بمراسم أسبوع الدفاع المقدس، اليوم الخميس، الى ان فترة الدفاع المقدس اثبتت لنا وللعالم انه اذا ما اردنا ان نعيش بأمان يجب ان نكون أقوياء وأن نصنع التاريخ ونلعب دور في تغيير معادلات وهندسة القوة العالمية.

واعتبر قائد الاركان العامة للقوات المسلحة ان الدفاع المقدس جلب الثقة بالنفس والاعتماد على الذات واضاف : الانجازات العسكرية التي لدينا في مجال المسيرات والصواريخ والحرب الالكترونية جعلت ايران في عداد الدول الكبرى .

وصرح باقري "أننا نتوقع من دول جنوب الخليج العربي توخي الحذر من اسرائيل، وقال: "إن وجود الصهاينة يزعزع أمن المنطقة، ونحن نراقب كل ما لديهم من تحركات من خلال رصد استخباراتي شامل، وإذا ما شعرنا بأي تهديد سنرد على عناصر الكيان الصهيوني وداعميه في نفس الوقت".

وأكد اللواء باقري "ان القوات المسلحة توحدت، بما فيها الجيش والحرس الثوري وقيادة الامن الداخلي ووزارة الدفاع والتعبئة في خط واحد لمواجهة الأعداء في الميدان، وفي حالة حدوث أي خطأ حسابي، سنلقن الأعداء درسا حاسما".